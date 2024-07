La explicación de un conductor de SITP para justificar un nido de pulgas en su bus; culpó a las mascotas

.Publicidad.

Un conductor de SITP viralizó en su propio TikTok un video donde se ve que el bus que conduce tiene una silla infestada de pulgas. En el video tendencia que quiso impulsar el creador de contenido, él explica que una señora le había mostrado la silla y remarca que por esa razón los pasajeros no deben subir sus mascotas a las sillas de los buses.

Si bien la recomendación puede ser pertinente, algunos usuarios se indignaron por justificar de esta manera el estado de higiene en el que mantiene su bus. Se supone que los Transmilenios y los SITP son lavados a profundidad todas las noches, por el alto flujo de pasajeros que tienen en el día y un nido pulgas no se crea con el simple hecho de que un perro se suba a un asiento o que una persona indigente se suba al sistema de transporte.

..Publicidad..

| No se pierda: Sitp: Los empresarios dueños del negocio de mover pasajeros en ...

...Publicidad...

El chofer, quien aparece en TikTok como @sebastianelmasteso, muestra la silla roja del vehículo donde se ve el nido de pulgas, lo que hizo que algunos seguidores se preguntaran cuál ha sido realmente el tipo de higiene aplicada en el SITP que conduce el creador de contenido. "Uno no les prohibe el ingreso de sus mascotas para que se suban al transporte público, pero ustedes los pueden sentar de pronto en el pisito". Luego refiriéndose a la infestación remarcó: "Por más aseo que se haga, ahí queda eso".

....Publicidad....

Su video con más de un millón de visualizaciones ha tenido comentarios tanto a favor como en contra, así como expresiones divertidas de personas que hablan de que ahora tienen un nuevo miedo desbloqueado. Entre sus detractoras, una mujer le remarca: "No señor, la culpa es suya por no solicitar limpieza oportuna del bus, ¿es su lugar de trabajo no?".

Hasta el momento SITP no se ha pronunciado sobre el incidente, que podría ser la prueba de que quizás los buses bogotanos no están teniendo un mantenimiento que sea respetuoso con los usuarios de estos sistemas.