Para nadie es un secreto que en la entrada de cada estación de transmilenio hay personas identificadas como trabajadores de la institución que se encargan de llamar la atención o avisar a las autoridades quienes se colan. No obstante, este método no es muy efectivo pues desemboca en peleas e insultos entre pasajeros y trabajadores. Además, en buses de SITP no se lleva a cabo ninguna medida como esta para evitar a los colados en Transmilenio.

Una creadora de contenido y periodista, comunicó a través de un video informativo con ayuda de las autoridades que la Alcaldía de Bogotá, estará implementando un nuevo método para detectar a quienes se colan en el Sistema Integrado de Transporte para proceder a sacarlos del mismo y además cobrarles una multa que cuesta 50 veces más lo que vale un pasaje.

El ejemplo fue en un bus del SITP, si usted se salta la registradora y entra sin pagar, en cualquier paradero se pueden subir empleados de la institución junto a las autoridades para revisar con un artefacto electrónico su tarjeta y verificar que haya pagado su pasaje. Allí podrán ver su último pago con fecha y hora. En caso de que no realizara el pago lo bajan del bus y le imponen una multa de $154.667 pesos.

