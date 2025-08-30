La exitosa carrera del colombiano que dirige la historia de Beatriz Pinzón, la fea más codiciada de la TV

Estudió en New York, pero el buen hijo siempre vuelve a casa y regresó a Bogotá, donde todos sus trabajos se han caracterizado por ser un completo éxito

El 15 de agosto, la plataforma de streaming Prime Video lanzó la segunda temporada de ‘Betty, la fea: la historia continúa’, para la cual contaron con el director de cine y televisión Mauricio Cruz Fortunato, un tipo que siempre ha sabido mantener su vida privada lejos de la luz pública, por lo que, lo que se conoce de él es su trabajo. Destacando de su trayectoria producciones tan exitosas en Colombia como lo fueron 'Pasión de gavilanes', 'Café con aroma de mujer', entre otros.

De Mauricio se sabe que realizó sus estudios en Estados Unidos, donde cursó el programa de Estructura cinematográfica y el arte de la cinematografía en la Universidad de Nueva York. Si bien esto representó un gran paso en el inicio de su vida profesional, su deseo de crecer lo llevó a continuar su formación en Bogotá, donde se vinculó a la Corporación Universitaria Unitec para estudiar Dirección de Cine y Fotografía.

Las producciones en las que ha participado Mauricio Cruz Fortunato

El destacado director logra resaltar las emociones y comunicar lo que los personajes están atravesando por medio de su creatividad, lo cual le permitió ser parte de grandes producciones de la televisión colombiana como ‘Pasión de gavilanes’ del Canal Caracol, en la que Mauricio Cruz ganó el premio TV y Novelas al Mejor director junto a Rodrigo Triana en 2004.

Sin embargo, este no es el único galardón que Cruz ha ganado en su trayectoria profesional, puesto que también obtuvo el Premio Leyenda de Oro a la Mejor Producción en 2007, resaltando su trabajo y el de Agustín Restrepo en la novela 'El Zorro: la espada y la rosa'.

Mientras que en la producción ‘Tres Caines’ del Canal RCN fue nominado como el Mejor director en dos ocasiones por Tv y Novelas durante el 2014, aun así no logró llevarse el galardón a su casa; tal como ocurrió con 'Bella Calamidades', por la que fue nominado en la categoría de Mejor producción extranjera en 2012.

Cabe destacar que Mauricio Cruz Fortunato tiene más de 30 años de experiencia en la industria junto a importantes canales internacionales como Telemundo (México), Globo (Brasil), Televisa (México) y Canal 2 (Salvador), con telenovelas como 'Te voy a enseñar a querer', 'La bandida' y 'Doña Bárbara'.

Ahora, el experimentado director le apuesta a trabajar junto a las plataformas de streaming, puesto que no solo dirigió 'Betty, la fea: la historia continúa', sino también la serie 'Manes', ambas de Prime Video. Así mismo, incursionó recientemente en el cine colombiano con 'La pena máxima 2' junto al conocido Dago García.

