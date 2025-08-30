La bodega secreta donde encuentra electrodomésticos de gama alta a precios muy bajos

La bodega secreta de Whirlpool en el norte de Bogotá ofrece electrodomésticos hasta 70% más baratos, un alivio para el bolsillo de las familias colombianas

Al norte de la ciudad, muy cerca de la calle 170 con Autopista Norte, más exactamente en la Carrera 23 # 164 -84. Este lugar del que pocos hablan, pero que corre de boca en boca como un secreto de barrio, es la bodega de Whirlpool, una especie de santuario para quienes buscan las tres B —bueno, bonito y barato— en una ciudad donde los precios de los electrodomésticos suelen poner a temblar cualquier bolsillo.

No es un almacén convencional ni tiene vitrinas brillantes. Es, más bien, una bodega discreta, casi escondida, en la que el visitante se topa con neveras de tres puertas que alguna vez costaron casi nueve millones de pesos y hoy se consiguen en menos de tres. Estufas, lavadoras y microondas con rayones mínimos o cajas golpeadas esperan en silencio a familias que, de otra manera, jamás podrían pagarlos.

La lógica es sencilla: son productos con detalles estéticos, algunos con empaques maltratados o modelos que salieron de exhibición. No tienen nada roto en su funcionamiento y, como garantía de confianza, la empresa ofrece entre tres y seis meses de respaldo. Es decir, uno puede llevarse una nevera que parece recién salida del catálogo a un precio que ni con los descuentos más generosos de las grandes cadenas comerciales podría conseguir.

La escena se repite cada fin de semana: madres de familia con calculadora en mano, jóvenes recién independizados que llegan en moto, parejas que sueñan con amoblar su primer apartamento. El rumor se esparce en redes sociales y en chats de vecinos: “vaya a la bodega, allá todo está barato”.

Y sí, lo está. Una estufa de seis puestos puede costar 1.8 millones en vez de 4.5. Una lavadora de carga frontal que ronda los cinco millones se consigue en menos de dos. Es el tipo de oportunidades que en Bogotá se convierten en pequeñas epopeyas de supervivencia económica: encontrar el truco, descubrir el lugar, sentirse ganador por un instante frente a un mercado que siempre parece jugar en contra.

La bodega de Whirlpool se ha convertido en ese secreto a voces que explica la ciudad: la necesidad obliga a buscar atajos, y en el camino aparecen rincones donde la desigualdad se enfrenta con ingenio y paciencia. No hay publicidad, no hay pancartas; solo un rumor insistente que guía hasta la puerta correcta.

En tiempos de inflación y salarios apretados, ese rincón escondido es más que una bodega: es la esperanza de que la vida cotidiana sea un poco más llevadera.

