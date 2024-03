La exhibición de arte que puede ver totalmente gratis en uno de los edificios más altos de Bogotá

.Publicidad.

En enero de 2022, Bancolombia presentó su Sala de Arte en un evento liderado por su presidente Juan Carlos Mora, quien estuvo acompañado de Jorge Londoño, expresidente de la entidad. Este espacio de 1.400 metros cuadrados está en el edificio Atrio, sobre la Calle 26. Muchos desconocen que este espacio de arte en Bogotá se puede visitar sin pagar nada.

El lugar alberga una colección de 350 piezas de artistas como Fernando Botero, Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Ómar Rayo, Enrique Grau, Édgar Negret, Luis Caballero, Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Nel Gómez y Francisco Antonio Cano, entre otros maestros que se articulan a través de una innovadora puesta en escena que construye relaciones con el arte y la sociedad contemporáneas.

Este lugar tiene exhibiciones permanentes como lo son Narrar el alma, Narrar el ser, Narrar el agua, Narrar la tierra, Narrar el aire, Narrar el fuego y Narrar la gloria. Además de esto hay una exposición temporal del artista Camilo Restrepo con más de 500 piezas gráficas que pretende ser un ejercicio crítico de memoria, pero también pintoresco y satírico. Esta presentación del artista colombiano estará disponible hasta el 31 de marzo.

El ingreso a este lugar no tiene ningún costo, puede realizar una reserva a través de su página web para una visita guiada o puede visitar la sala de arte de Bancolombia en los siguientes horarios, lo único que debe hacer es presentar su cédula en el ingreso; martes a viernes: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m. el horario de los sábados es de 10:00 am a 1:30 p.m.