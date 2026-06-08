La evolución del cajero automático, desde Conavi ahora Bancolombia a la red Servibanca del Grupo Gilinski

NCR y Diebold Nixdorf son las dos marcas que fabrican los cajeros más de 15 mil cajeros electrónicos usados en el país, donde todavía manda el efectivo

El 8 de octubre de 1975 se instaló el primer cajero automático en Colombia. El hito ocurrió en pleno centro de Medellín, en el primer piso del icónico edificio Coltejer, y el dispositivo pertenecía a Conavi (Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda), entidad que hoy en día está absorbida por Bancolombia.

Este logro tecnológico se dio solo un año y medio después de que la corporación fundara e iniciara operaciones en esa misma sucursal, el 14 de febrero de 1974. Famosa por su recordado logotipo de “la abejita”, Conavi se convirtió en pionera tecnológica en el país gracias a sus cajeros y a sus primeros sistemas computarizados.

El dispositivo implementado era de las primeras versiones de la marca NCR (National Cash Register) y solo permitía una operación muy sencilla: retiros de hasta 2.000 pesos. A pesar de esta limitación, su sola existencia alteró por completo los hábitos bancarios de los ciudadanos al permitir transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Conavi revolucionó la banca en el país al liderar la introducción de la tecnología en procesos cotidianos como el retiro de dinero en su oficina de Junín en pleno centro de Medellín

Casa matriz norteamericana

NCR, la empresa detrás de esta tecnología, fue fundada en 1884 en Dayton, Ohio, y es históricamente conocida por inventar la primera caja registradora comercial. En 1991 fue adquirida por la gigante de las telecomunicaciones AT&T, pero cinco años más tarde se separó en un proceso de reestructuración, resurgiendo en 1997 como una compañía independiente que prosperó en los negocios del comercio digital y el hardware (componentes físicos de un sistema informático).

En el año 2023, la empresa decidió escindirse para separar sus dos unidades principales: NCR Voyix, encargada del comercio digital y software; y NCR Atleos, enfocada en el negocio de cajeros automáticos y componentes físicos. Esta última, más conocida tradicionalmente como NCR Corp, fue adquirida por The Brink’s Company por un valor de USD 6.000 millones en febrero de 2026. Además de la gestión integral de cajeros y servicios, NCR Atleos posee la mayor red independiente de cajeros automáticos del mundo, con aproximadamente 78.000 terminales propios dentro de una base instalada global de 600.000 máquinas.

Tim Oliver fue nombrado CEO de NCR Atleos más conocida como NCR Corp en julio de 2020

Su nuevo propietario, The Brink’s Company, es un proveedor mundial de gestión de efectivo, objetos de valor y servicios de ATM que cotiza en la bolsa de Nueva York y cuenta con BlackRock, The Vanguard Group y El State Street Corporation entre sus mayores accionistas institucionales. En el territorio nacional, esta firma opera como Brinks Colombia desde finales de 1983 en el sector de transporte de valores, ofreciendo también el mantenimiento técnico de redes de cajeros de NCR y otras marcas, lo que incluye recargues, solución de atascos y reabastecimiento de papel.

Dos grandes se reparten el mercado en Colombia

En el mercado colombiano compiten solamente otras dos marcas de cajeros automáticos: Wincor (Wincor Nixdorf) y Diebold. Wincor Nixdorf fue una destacada corporación alemana nacida a mediados de siglo como Nixdorf Computer; tras pertenecer un tiempo a Siemens, adoptó el nombre de Wincor Nixdorf al independizarse y volvió a cambiar su denominación en 2016 al fusionarse con Diebold para dar origen a Diebold Nixdorf.

Antes de la unión, Wincor Nixdorf era fuerte en el continente europeo, mientras que Diebold dominaba en las Américas y Asia. La fusión concentró ambas marcas en una sola empresa que llegó a liderar el mercado colombiano, ya que 8 de cada 10 máquinas en el país pertenecían a alguna de las dos firmas. A pesar de sufrir una crisis que la obligó a acogerse a la Ley de Quiebras de los Estados Unidos en 2023, la compañía logró reestructurarse financieramente, emergiendo con ganancias en un plazo de dos años. Actualmente cotiza en la bolsa de Nueva York bajo el control principal de firmas de inversión como Capital World Investments, BlackRock y The Vanguard Group.

Tanto Diebold Nixdorf Incorporated como NCR Corp. son catalogadas como las marcas de ATM más grandes y los mayores proveedores del sector en Sudamérica y el mundo. Diebold Nixdorf, por ejemplo, controla el 60 % del mercado en Brasil, lo que la posiciona como la marca dominante en América Latina, mientras que NCR Corp se destaca por operar la red independiente de cajeros más extensa. Otras marcas globales de origen asiático, como Fujitsu e Hitachi, no tienen participación en el mercado colombiano.

El mexicano Octavio Márquez es el presidente y CEO de Diebold Nixdorf desde noviembre del 2022

En Colombia manda el efectivo

Actualmente, en Colombia existen entre 13.000 y 16.000 cajeros automáticos en operación. La red más grande le pertenece a Bancolombia, que domina cerca del 30 % del mercado nacional con más de 5.800 cajeros. El segundo lugar lo ocupa el Grupo Aval (conformado por el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas) con cerca de 2.850 puntos. Le sigue Servibanca, una red independiente que es propiedad del Grupo Gilinski desde el año 2004 y cuenta con más de 2.300 cajeros en todo el país, y finalmente se ubica Davivienda, que opera una infraestructura de aproximadamente 2.200 terminales.

A pesar de que la tendencia de la industria ha sido transformar estos cajeros en centros integrales de servicio donde se pueden realizar transferencias, consignaciones y pagos, el tamaño de la red nacional ha venido experimentando una ligera reducción en los últimos años. Esto se debe principalmente al notable auge de las transferencias digitales y a la expansión de los corresponsales bancarios.

Con todo esto, el retiro de efectivo todavía representa entre el 85 % y el 90 % del total de las transacciones realizadas en los cajeros electrónicos del país, dejando el porcentaje restante para transferencias, pagos y consultas. Esta fuerte dependencia radica en que el 79 % de los usuarios a nivel nacional aún prefiere el uso de dinero en efectivo para realizar sus pagos cotidianos. Sin embargo, a medida que ganan terreno nuevas alternativas digitales en el mercado financiero —como las billeteras virtuales, cuentas del tipo Nequi o Daviplata, y los sistemas de transferencias inmediatas como Bre-B—, es muy probable que se empiece a desincentivar el uso recurrente de los cajeros automáticos en el país.

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