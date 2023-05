La estúpida demanda de un hombre a su vecino por dedicarle ‘El santo cachón’

El sujeto no soportó que sus vecinos se la ‘montaran’ porque su pareja lo abandonó y se fue con otro hombre. Le dedicaban toda una lista de canciones

En latinoamérica la frase “imagínese vivir en Suiza y perderse esto” se ha convertido en un dicho para justificar las más particulares situaciones y parece que Colombia es experta en entretener a sus habitantes con escenas únicas. En redes sociales, se ha vuelto tendencia la cómica escena de un hombre que entutelo a sus vecinos porque lo molestaban con canciones, específicamente con 'El santo cachón'.

El caso ocurrió en Albania, La Guajira, según relató el ‘Diario del Norte’ un hombre interpuso una tutela contra su vecino ante el Juzgado Municipal de Maicao porque le pone a todo volumen las canciones ‘El venado’ y ‘El santo cachón’.

Sin embargo, la acción legal no fue por lo incómodo del volumen de la música, sino porque el hombre asegura que su vecino lo hace para burlarse de él. De acuerdo a lo que el sujeto alegó, su expareja lo abandonó y se fue a vivir con otro hombre, por ello las canciones de de la Orquesta Merengue y de los ‘Embajadores del Vallenato’ le causan gran molestia y rabia la situación.

El juez de Maicao deberá revisar la tutela para tomar la decisión de admitirla y darle el respectivo trámite o por el contrario rechazarla por improcedente.

La curiosa escena ha causado todo tipo de reacciones, entre las que se destacan las burlas, el rechazo, y el apoyo al vecino del hombre que interpuso la tutela.

“Con Picó o sin Picó, el Cacho no se lo va a quitar”, “El cacho no duele lo que duele es el bembeo”, “Es un caso de bullying y no es algo normal ni aceptable”, “Que falta de madurez de ese vecino”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del medio regional.

