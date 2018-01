La estrategia de Petro que lo volvió un candidato de peso

Desde que salió de la alcaldía, Gustavo Petro se lanzó a las regiones y lleva dos años recorriendo el país para impulsar su campaña presidencial. Transformó el nombre de su propuesta, Bogotá Humana, cuando gobernaba en el Palacio de Liévano, y le apuntó a la Casa de Nariño con Colombia Humana.

La misma gente que trajo de las regiones se devolvió para impulsarle la candidatura. La administración de Petro en Bogotá también fue pensada como un trampolín para llegar a la presidencia. Varias de las personas más leales lograron formar comités que le trabajan ad honorem y han logrado volver a convocar aquellos que formaron el movimiento progresista, que se alió con los Verdes para no desaparecer. Cristóbal Padilla, exalcalde local de Ciudad Bolívar en la administración Petro, regresó a Barranquilla para abrirle camino al exalcalde en una de las zonas donde más ha tomado fuerza; Aldo Cadena, exdirector del IDRD y exsecretario de Salud, también regresó a Bolívar y lo ayudó a formar las listas al congreso.

Petro es una figura política muy fuerte en Barranquilla. En una de sus últimas manifestaciones, cuando recién salió de la alcaldía, logró llenar la Plaza de la Paz, con capacidad para 20.000 personas. Ahora, en su campaña presidencial, la región Caribe le aportó casi el 50% de las firmas con las que inscribió su candidatura. De hecho, esta fue la única región que creó un congreso en donde lograron reunir cerca de 700 personas a principios de julio del año pasado.

Cristóbal Padilla, quien aspira al senado en la Lista de la decencia, estuvo con Petro en la alcaldía como subdirector de Integración Social. Además, asumió como alcalde encargado cuando el mandatario local de Ciudad Bolívar renunció en 2015. El barranquillero también estuvo con Petro cuando militaron juntos en el Polo y ahora se ha dedicado a hacerle y hacerse campaña para estas nuevas elecciones. Según Padilla, el apoyo sindical en Barranquilla y en el Atlántico es muy importante, porque son ellos los que apoyan la propuesta de Petro en cambiar el modelo de explotación de carbón, principalmente, en la región.

Aunque Padilla es considerado el jefe de campaña de Petro en el Atlántico, asegura que es una construcción colectiva y ese rol no le corresponde sólo a él, porque en el Caribe el liderazgo de las mujeres ha sido más importante. La periodista Ivette Guerrero y Zulma Salazar impulsaron la recolección de firmas de la campaña de Petro y caminando puerta a puerta han logrado convocar a la gente.

Aunque Gustavo Petro no es tan fuerte en el occidente del país, ha tenido gran recepción en Buenaventura. Fabio Castillo, coordinador de comunicaciones de Petro en el puerto, ha sido el puente entre la gente y el exalcalde. El pasado 5 de diciembre estuvo caminando por las calles y dio una conferencia en la Universidad del Pacífico a donde llegaron más de 200 personas. Al final del día, cerca de 1000 personas habían acompañado a Petro en la campaña.

Buenaventura le entregó a la campaña más de 10.000 firmas, y junto a Camilo Asprilla y Jorge Israel, Petro ha logrado tomar vuelo en el pacífico colombiano. Según Fabio, cuando comenzaron a organizarse eran 5 personas en el comité, pero muchos han llegado a tocar a la puerta para unirse a la campaña y ahora son más de 40 personas. Además, el sindicato portuario también ha manifestado su apoyo al candidato. Pero la principal estrategia de estos jóvenes ha sido el uso de los medios comunitarios como Voces del Pacífico y el programa televisivo Julio le dice.

En el Valle Jaime Sierra, de la alianza verde y la dirección nacional del progresismo, ha visto como el movimiento de Petro ha vuelto a tomar fuerza principalmente en Cali, aunque Sierra no puede participar en la campaña de Petro porque aún está con los verdes. “Yo entré por la unión con el progresismo, y las juventudes en Cali no están conformes con que los verdes no se hayan unido con Petro para la campaña”. Cali entregó más de 3.000 firmas y el Norte del Valle cerca de 2.000.

María Alejandra Ramírez fue una de las promotoras que inscribió el comité para la recolección de firmas. Desde Cali ha también ha logrado reunir sobre todo los jóvenes universitarios que lo han acompañado en las manifestaciones públicas que ha hecho. En noviembre estuvo caminando por Aguablanca y, según Ramírez, más de 100 personas lo estuvieron acompañado. El trabajo ha sido principalmente con la gente en las universidades, en donde Petro ha tenido gran acogida.

Aldo Cadena fue secretario de Salud y director del IDRD en la alcaldía de Petro. Ahora, desde Bolívar y Sucre, ha impulsado la campaña del exalcalde. Cadena también fue uno de los que ayudó a organizar la lista al congreso y a la cámara de Bolívar. “La tutela que sacaron adelante el Polo y los Verdes fue lo que nos dio la fuerza para organizar a la gente acá en el departamento”.

Conoce a Petro desde hace muchos años y lo ha asesorado en los pleitos que ha tenido. Su rol ahora está enfocado en convocar a la gente en Cartagena y Sincelejo. “Petro aprovechó sus salidas académicas para impulsar la Colombia Humana, ahora el resultado se está viendo”. Según Cadena, la gente se ha unido a la campaña “silvestremente”, sin saber muy bien de dónde han salido. “Las ideas de Petro han logrado tener respaldo porque la propuesta de una reforma agroindustrial acá en Bolívar es muy atractiva”.

En las encuestas, Petro aparece como uno de los candidatos que tiene mayor intención de voto. El último sondeo realizado en la Costa Caribe lo pone hombro a hombro con Germán Vargas Lleras y tiene la ventaja en sucre, Cesar y Córdoba; además, cuenta con el respaldo de Carlos Caicedo en Magdalena. Pero detrás de él hay un equipo de trabajo que lo viene acompañando desde que salió de la alcaldía de Bogotá y le ha abierto el camino en las regiones.