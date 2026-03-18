La estrategia de la familia Hernández de Grupo Carrera para seguir mandando en el negocio de los taxis en Colombia

Con un nuevo modelo de GAC y apoyo estatal, el Grupo Carrera quiere que más taxistas dejen atrás los carros a gasolina

El Grupo Carrera sigue consolidándose como uno de los actores que mejor entiende la movilidad en Colombia. Su negocio ha venido expandiéndose y hoy tiene presencia en el país con la distribución de marcas como GAC Motor, un gigante chino que ha llegado con una propuesta diferencial en el segmento de vehículos eléctricos.

Sin embargo, los también propietarios de Taxis Libres, la familia Hernández, no han descuidado su negocio tradicional. Por el contrario, han decidido integrar todo su ecosistema para mantenerse como líderes en el mercado del transporte, ahora con una clara apuesta por la electrificación.

Vitrina de GAC en Centro Comercial Carrera.

Meses atrás, el gobierno de Gustavo Petro anunció incentivos de hasta $52 millones para impulsar la renovación de taxis a combustión por eléctricos. Este beneficio aplica para vehículos con más de 10 años de antigüedad en todo el país y es financiado a través del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT).

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Transporte de Colombia y respaldada por la Ley 2294 de 2023, contempla hasta $42 millones para la reposición del vehículo y hasta $10 millones adicionales para la instalación de infraestructura de carga en la vivienda del propietario.

La jugada de la familia Hernández con el Grupo Carrera y GAC para seguir liderando el mercado de taxis

El Grupo Carrera, junto a Taxis Libres, fue uno de los pioneros en 2023 en la implementación de vehículos eléctricos dentro de su flota. Parte de este avance ha estado liderado por Juan Gabriel Rodríguez Hernández, actual CEO del grupo y gerente general de GAC Motor Colombia, una figura clave en la transición hacia nuevas energías dentro del sector.

Aprovechando este contexto y los incentivos del Gobierno, la marca presentó recientemente el GAC AION ES, un taxi 100 % eléctrico diseñado para el mercado colombiano. El vehículo tiene capacidad para cinco pasajeros y ofrece una autonomía superior a los 400 kilómetros, convirtiéndose en una alternativa atractiva para el trabajo diario.

Además, contará con una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros, gestionada por el Grupo Carrera, lo que busca generar confianza en los conductores que aún tienen dudas sobre este tipo de tecnología.

Uno de los puntos más llamativos es su precio: $94.990.000, una cifra que, sumada a los incentivos estatales, podría facilitar la transición de muchos taxistas hacia la movilidad eléctrica.

Se trata de una jugada estratégica que no solo fortalece el portafolio de GAC Motor en Colombia, sino que también amplía la presencia del Grupo Carrera en ciudades como Bogotá.

Bajo el liderazgo de Rodríguez Hernández, la compañía ha mostrado resultados contundentes. Durante el primer bimestre de 2026, registró un crecimiento del 2.785,7 % en matrículas, en comparación con el mismo periodo del año anterior, una cifra que evidencia el impulso que están tomando los vehículos de nuevas energías en el país.

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