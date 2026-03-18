Dos mil carpinteros, albañiles y restauradores posaron como los verdaderos autores de la resurrección de Notre Dame

Luego de los incendios que amenzaron con reducir a cenizas la historica catedral el grupo de trabajadores se puso manos a la obra usando técnicas del siglo XIII

Tras cinco años de trabajos continuos, la restauración de la Catedral de Notre Dame finalizó con la imagen de los miles de carpinteros, albañiles y restauradores que hicieron posible que la histórica catedral de Francia, dedicada a la virgen María y rodeada por el río Sena, volviera a estar a punto.

Fotografía de los trabajadores que dedicaron más de cinco años a restaurar la catedral de Notre Dame en París.



Foto: @Thebestfigen pic.twitter.com/EorrKLh6dJ — Francisco Gómez de Tejada | arquitecto (@gomezdetejada) March 17, 2026

El proceso de reconstrucción comenzó luego de que se incendiara la catedral en la tarde del 15 de abril de 2019. Este evento conmocionó al mundo y puso en riesgo uno de los símbolos más importantes de Francia. La caída de la aguja y el colapso de gran parte del techo obligaron a desplegar una operación sin precedentes, que combinó técnicas del siglo XIII para reconstruir los armazones de la nave y el coro.

📺TV EN DIRECTO | El público recibe con aplausos a los bomberos que participaron en la extinción del fuego que quemó la catedral de Notre Dame en 2019 https://t.co/TW8sf7PR3X pic.twitter.com/YTtrrVYcTF — EL PAÍS (@el_pais) December 7, 2024

En ese contexto, los trabajadores asumieron un rol central. Muchos de ellos participaron durante años en tareas altamente especializadas, como la selección de madera para reproducir la estructura original o la restauración minuciosa de elementos dañados por el fuego y el humo. Como fue el caso de la aguja y la propia aguja que fueron cubiertas de plomo y coronada con una cruz y un gallo.

La mítica aguja de Notre Dame guardaba una placa adornada con simbología masónica que mencionaba la fecha de creación y los responsables de la estructura.

La imagen que circula —y que ha captado la atención pública— muestra precisamente a ese grupo humano: hombres y mujeres con cascos, herramientas y ropa de trabajo, reunidos tras haber culminado una etapa clave.

El valor de esta representación radica en visibilizar un aspecto frecuentemente relegado: la dimensión colectiva de la arquitectura. Si bien la restauración de Notre Dame ha sido liderada por expertos y respaldada por el Estado francés, su materialización dependió del trabajo físico y técnico de cientos de personas que rara vez figuran en la narrativa oficial.

También e puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..