- Cómo fue que este centro comercial logró ser el más visitado durante 2025, superando a Unicentro y más

El 2025 fue un año particularmente movido para distintos sectores comerciales en Colombia, y los centros comerciales no fueron la excepción. Muchos apostaron por millonarias inversiones, procesos de renovación e innovación constante con el objetivo de atraer nuevos clientes y aumentar el flujo de visitantes. En medio de esa competencia, varios jugadores del sector buscaron quedarse con el título del más visitado del año. Sin embargo, hubo un claro ganador, con cifras que no pasaron desapercibidas.

Se trata de un centro comercial de Bogotá que logró imponerse con holgura frente a grandes competidores del sector. Sus resultados, respaldados por estrategias de innovación, marketing experiencial y reconocimiento de marca, lo convirtieron en el líder indiscutido en tráfico durante el año que pasó. A continuación, le contamos de qué establecimiento se trata y cómo consiguió esta hazaña.

Así fue como Titán Plaza logró ser el centro comercial de Bogotá más visitado en 2025

Durante 2025, Titán Plaza apostó por la innovación como eje central de su estrategia, con el objetivo de ofrecer un espacio mucho más moderno y una experiencia diferencial para sus visitantes. Entre los cambios más llamativos estuvo la instalación de una pantalla LED curva 3D, considerada la más grande de Colombia.

La nueva gran pantalla en Titán Plaza.

El proyecto, desarrollado junto a Enmedio Comunicación Digital, fue concebido para transformar la experiencia del público, integrando tecnología, contenido visual y entretenimiento en gran formato. Pero esta no fue la única apuesta del centro comercial para marcar la diferencia.

Titán Plaza también fue reconocido como Marca del Año en el FIP Festival 2025, además de recibir seis galardones por sus campañas Titán Púrpura y Titanosaurios. La primera se consolidó como una iniciativa enfocada en la seguridad y el bienestar de las mujeres, evidenciando un compromiso social que trascendió lo comercial y fortaleció el vínculo con la comunidad.

Fuentes de Titán Plaza.

Por su parte, Titanosaurios convirtió al centro comercial en una especie de “parque jurásico”, con un espectáculo protagonizado por dinosaurios animatrónicos hiperrealistas, experiencias interactivas y una ambientación pensada para públicos de todas las edades. Gracias a esta campaña, se estima que Titán Plaza logró atraer a más de 8,3 millones de visitantes, una cifra que terminó por sellar un año histórico para el establecimiento.

En total, el centro comercial registró 49.566.368 visitantes durante 2025, lo que representó un crecimiento del 7 % frente a 2024. Se trata de una fórmula exitosa que no es nueva, pues ya desde el año anterior Titán Plaza se había posicionado como líder en tráfico. Un trabajo sostenido, bien ejecutado y que hoy lo consolida como uno de los referentes del sector, al menos en términos de afluencia de público.

Aunque no es el único establecimiento que actualmente marca la diferencia y lidera otros segmentos del mercado a nivel nacional, sus cifras confirman que Titán Plaza se convirtió en el gran protagonista del 2025 en la industria de los centros comerciales en Bogotá.

