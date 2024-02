.Publicidad.

Si hay alguien que no se pierde un solo capítulo de la novela de Rigo, ese es el mismo ciclista. En redes sociales suele compartir su experiencia viendo esta historia que hoy en día está siendo transmitida por el canal RCN. Incluso, ha aprovechado para enseñar como se ven algunos de los lugares que busca retratar esta producción. Claro que hay algunos hechos que para ellos pueden ser chocantes, aunque ya sepan en concreto lo que pasará en el desarrollo de esta historia. Esto lo pudimos ver recientemente, con una reacción que tuvo Rigoberto Urán frente a una escena que no le gustó mucho. El hecho quedó registrado en cámaras.

La escena de celos que le montó Urán a su esposa por un capítulo de la novela de Rigo

Esto ya había ocurrido tiempo atrás, pero fue al contrario. Rigo enseñó en sus redes sociales como a Michelle Durango no le gustó que en la novela, una mujer se le insuara. Si bien parece que fuese algo muy serio, realmente es algo que todos se han tomado con ese toque de gracia, muy al estilo del propio urraeño. Sin embargo, los papeles fueron intercambiados hace poco con uno de los recientes capítulos de la novela de Rigo. Y es que, durante una de las más recientes emisiones de esta historia, pudimos ver una escena muy particular. En este se ve a Michelle Durango junto a Ricardo Monsalve, un hombre que está buscando conquistarla.

Cita de Michelle con Ricardo, pantallazo RCN

Recordemos que este coqueteo ha surgido a raíz de que este hombre, buscaba hacer negocios con la empresa de Michelle. Pero hay quienes creen que el amor a primera vista existe y esto le ocurrió a Ricardo. Lo más curioso es que la mujer no es del todo indiferente, como vimos hace poco. Todo este nuevo romance ha sido emocionante para muchos, pues saben que en algún momento, Rigo volverá. Pero a quién no le gustó ni poquito el hecho fue al propio ciclista, quien no dudó en mostrar sus aparentes celos. Incluso, llegó a decir "¿Cómo le parece ome? No hizo ni duelo".

Claro que seguro fue una reacción graciosa para animar a la gente. Y es que él, es fiel seguidor de la novela de Rigo y se suele conectar para verla siempre en RCN. Incluso, fue él quien subió el video de este gracioso hecho.

