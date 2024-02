Reflexiones sobre la amenaza climática (que ya es una realidad)

Por: MARCOS SILVA MARTINEZ |

febrero 08, 2024

Lo que hoy se percibe y se interpreta como amenaza climática, afecta todo el planeta y es consecuencia directa de acciones y decisiones de los seres humanos, sobre la naturaleza.

Las causas, están identificadas. Las consecuencias y efectos son evidentes, pero por la actitud y posición, al respecto, de, gobiernos, organismos internacionales y nacionales, dirigentes, empresarios y comunidad en general, es extremadamente torpe.

Prefieren ignorarlas, para proteger sus propios interés económicos y de terceros, y en muchos casos, por ignorancia e irresponsabilidad, respecto a derechos sociales, incluida la vida.

Investigaciones señalan que los mayores registros de temperatura ambiente, se ubican entre 2000-2019. Pero las alarmas debieron penderse, desde la época preindustrial.

Los registros sobre calentamiento atmosférico, indican crecimiento anual continuo, en los últimos 160 años. Se sabe que en las últimas cuatro décadas registraron ascensos continuos. Que la temperatura media del planeta de 14.5 grados centígrados, se superó hace años.

En el presente año, los noticieros nos informan y muestran los efectos, en diferentes áreas del mundo, tanto por agudas sequías como por la destrucción que produce la intensa ola invernal, que destruyen cultivos, viviendas y un considerable número de vidas.

Los países industrializados y de mayor desarrollo industrial, son los mayores generadores de la presente amenaza climática y responsables del calentamiento global. Pero las naciones que más generan calentamiento global, como Estados Unidos y la Unión Europea, se niegan a comprometerse con los programas aprobados, en las diversas cumbres climáticas, en las que han pretendido, llegar a acuerdos, para mitigar y revertir el fenómeno.

La presencia e intensidad irregular de las lluvias, obedece a la alteración y desorden de la temperatura global.

La producción de energía global, a base de recursos fósiles, es del orden del 72%. Y las de fuentes renovables, incluida la hidráulica 21%.

Es preciso señalar que en periodos de sequía, la energía hidráulica, que representa el 21% del potencial total en tiempos de normalidad atmosférica, es sustituida por energía térmica (carbón mineral, derivados del petróleo).

Las fuentes de energía de origen fósil, son las más protegidas por el modelo económico de mercado, o capitalismo salvaje, porque generan altísimos rendimientos económicos y porque sus rendimientos benefician principalmente a los centros de poder económico global. Especialmente porque la explotación y comercialización de esas fuentes están dominadas por grandes monopolios internacionales, en los que los países en desarrollo, solo autorizan la explotación de sus recursos naturales, a cambio de reducida participación, denominada regalías.

El consumo medio diario de petróleo superó los 110 millones de barriles en 2023. ¿Cuántas toneladas de CO2 y CO produce ese consumo? Se puede calcular. No les interesa calcularlo, ni los gobiernos les importa.

De ese consumo de petróleo crudo diario, el 80% está destinado al consumo en combustión interna (motores). Estadísticas indican que en el planeta, en el presente, hay en funcionamiento un carro por cada 5 habitantes. En consecuencia, hay aproximadamente 1.600 millones de vehículo, consumiendo combustible diariamente. Con promedio de 2.24 gal/carro. No se incluyen las motos.

Investigaciones técnicas señalan que el consumo o quema de un galón de gasolina, en combustión interna, produce 9.17kg.de C02 equivalente y 10.25kg/gal. Equivalente.

La ONU nos informa que las emisiones de CO2 mundial, en 2021 fue de 36. 300 millones de toneladas equivalentes de CO2. El resto de operaciones se las dejo al lector.

Si el 72% de la energía consumida en el planeta, proviene del consumo de recursos fósiles, petróleo, carbón y gas, se puede calcular el volumen equivalente de CO 2 producido diariamente. El resto de energía producida, esta representada por, hídrica 21%, nuclear 4%, otros 3%.

Los efectos producidos por generación de CO 2, pueden ser mitigados por la absorción de dicho gas, en el proceso de fotosíntesis, pero esta opción se minimiza por los efectos negativos de la deforestación.

Es sorprendente que los especialistas ambientales, en los foros climáticos internacionales, no se ocupan de la generación de calor (escape-exhosto-combustión interna), adicional a la generación de gases de efecto invernadero, por la generación de CO 2 . El calor producido en el proceso de carburación, no desaparece. Se esparce en la atmósfera. Es invisible pero innegable. Dicho calor esta cuantificado en 125.000BTU por galón de gasolina. Es un proceso termodinámico, conocido desde hace siglos. No se puede negar, si se actúa con honestidad.

Para no superar los supuestos 2°C de la temperatura media planetaria adicional, por encima de los 14.5°C, como la han considerado en los congresos internacionales climáticos y lograr emisiones cero, de CO 2 en 2070, es imperativo sustituir radicalmente la producción de vehículos a base de energía fósil, por vehículos eléctricos o a base de hidrógeno. Es imperativo sustituir la generación eléctrica a base de carbón, por energía de fuentes renovables. China comienza a hacerlo. Es el mayor productor de vehículos eléctricos del planeta-2023. Todos los gobiernos del planeta deberían actuar en consecuencia, con las alternativas.

Bajo los objetivos ciegos de rentabilidad, del modelo económico dominante, el capitalismo salvaje, la reducción del consumo de combustibles fósiles no es fácil, pero no imposible. Se requieren decisiones de fondo, de todos los actores responsables del problema. De todos los gobiernos, empresarios y ciudadanos del planeta.

Se puede precisar en cifras, la magnitud de la amenaza climática. Se sabe qué medidas y procedimientos deben adoptarse para revertir el problema. Falta tomar y ejecutar decisiones, por parte de todos los gobiernos del planeta.

Todas las naciones pueden contribuir en la solución, si adoptan políticas de estado, que correspondan a la esencia y magnitud del problema y de adaptación.

El problema no se resuelve con discursos o haciendo turismo ambientalista.

Los planes de desarrollo de todos los gobiernos (alcaldes, gobernadores y presidentes), deben contener compromisos concretos, para enfrentar el problema climático.

Colombia se precia de ser país privilegiado en recursos hídricos. Pero no se utilizan racionalmente, bajo estricto rigor técnico y previsivo.

Resulta curioso que si con 60 metros cúbicos por segundo, se puede abastecer a toda la población colombiana, en los veranos, más de medio país esté sometido a racionamiento.

Solamente los ríos y quebradas que descienden de la Cierra Nevada de Santa Marta, a caudal mínimo, pueden rendir ese volumen. Igual ocurre con todas las estrellas fluviales nacionales.

El gobierno debe adoptar políticas de estado, sobre infraestructura, sobre ordenamiento del uso racional de la tierra y el agua. Es parte de la respuesta y adaptación al problema climático, tan importante como la solución del conflicto socioeconómico-político nacional.