El revolcón que planean hacer los nuevos dueños de La Equidad: adiós al nombre y los colores

El inicio de 2025 empezó muy movido para La Equidad. A través de sus redes sociales, el club bogotano confirmó que más del 99% de sus acciones fueron vendidas a Tylis-Porter, un importante conglomerado deportivo que cuenta con el apoyo de famosos como Ryan Reynolds o Eva Longoria. Desde entonces, no se ha dejado de hablar del desarrollo deportivo que trae la adquisición. Sin embargo, el arribo de los nuevos dueños también significa un cambio radical en la imagen del club, pues la opción de cambiar de nombre y de colores está abierta.

Sam Porter (derecha) fue presentado oficialmente por La Equidad como nuevo dueño del club. Foto: clubdeportivolaequidad

¿Por qué La Equidad va a cambiar de nombre y colores?

Según lo reveló el director ejecutivo del equipo, Nicolás Maya, en la presentación de Tylis-Porter, se está evaluando la posibilidad de cambiar la identidad de marca de La Equidad. Como es sabido, el club fue creado por la aseguradora que lleva el mismo nombre; pero como ya no tiene nada que ver con su empresa matriz, la idea es que inicie una nueva vida de la mano del grupo inversor. Esta posibilidad inició como rumor apenas se dio la compra; pero ahora parece ser más una realidad que una especulación.

“En términos del nombre y los colores, es claro que, hoy en día, el club tiene el mismo nombre que la aseguradora y ya no hace parte de ella. Entonces es algo que estamos analizando, no solamente el cómo, sino el cuándo y qué va a pasar con eso. Es algo que habíamos tratado de poner en pausa hasta que se terminara la adquisición, porque no nos queríamos adelantar; pero ahora es algo que está en conversaciones constantemente”, fueron las palabras de Nicolás Maya.

"Nosotros nos vamos a quedar en Bogotá, en términos del nombre y colores, lo estamos analizando porque ya no formamos parte de la aseguradora, estamos analizando el cambio, pero es algo que está pendiente": Nicolás Maya, director ejecutivo de @Equidadfutbol #DespiertaWIN 🟢⚽🔥 pic.twitter.com/pb8AQgW2Or — Win Sports (@WinSportsTV) February 3, 2025

El director deportivo también confirmó que trabajarán de la mano con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para lograr la transición, cumpliendo con todos los requerimientos que sean necesarios. Así las cosas, puede que en un futuro, más cercano que lejano, La Equidad estrene nombre, escudo y colores, eso sí, sin abandonar la capital del país, pues dentro de las condiciones de la venta se ratificó que Bogotá es la mejor plaza para el desarrollo del plan que quieren realizar Tylis-Porter con el club.

La Equidad fue creado en 1982, iniciando su historia en el Olaya y luego subiendo a segunda y primera división. Foto: clubdeportivolaequidad

