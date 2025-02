El ataque de los hermanos de Darío Gómez a Olga Lucía Ardila y la novela de RCN "No era nadie"

.Publicidad.

Aunque el estreno de la novela de Darío Gómez no ha tenido los resultados esperados, sí ha causado múltiples polémicas al respecto. No entre los televidentes o seguidores del cantante. La pelea inició entre Olga Lucía Ardila, quien fue pareja del cantante, y los hermanos de Darío Gómez. Todo habría iniciado por culpa de la historia que se estrenó recientemente en el canal RCN. Ante este lanzamiento, Hernán y Wilson Gómez, han publicado algunos videos en los que hablan acerca de todo esto. La situación se está viralizando en redes y esto es lo que dicen.

El tremendo lío entre los hermanos de Darío Gómez, Olga Lucía Ardila y RCN

Al parecer el pleito entre ellos habría iniciado mucho antes de que se estrenara la novela. Por lo que se percibe en los videos grabados por ambos hermanos de Darío Gómez, los choques con Olga arrancaron cuando el cantante aún vivía. Incluso, compartieron un audio en el que aseguran que Ardila, quería quitarle la vida a la mamá del 'rey del despecho'. El choque no termina ahí, ya que, a raíz de la novela, ambos hermanos se han sentido muy molestos y han querido hacer público el malestar que tienen al respecto. Hernán no se guardó nada y habló de frente sobre lo que está pasando.

..Publicidad..

|Le puede interesar ¿Por $30 mil vale la pena la lonchera eléctrica de Tiendas Ara? Esto dicen los comentarios en redes

...Publicidad...

Según cuenta él, lo que la novela de Darío Gómez muestra sobre Olga, es completamente falso. Al parecer la vida de la mujer no era, según ellos, como se muestra en la producción de RCN. Así mismo, Wilson Gómez comentó que lo que se ve de ellos o por lo menos de su hermano, también es una mentira y hay mucho que se ha tergiversado al respecto. Hernán no terminó allí su pelea con Olga y el canal, pues asegura que seguirán cantando las canciones de su hermano, así no tengan el permiso de ella. Incluso comentó que iría hasta las últimas instancias de llegar a ser necesario.

....Publicidad....

Darío Gómez y Olga Lucía.

Parece que será una pelea a la que aún le quedan varios capítulos y a la que aún le faltan varias partes. Saber quién tiene la razón no es tarea fácil, todo lo contrario. Aunque, es seguro que seguiremos viendo uno que otro choque entre los hermanos de Darío Gómez y Olga Lucía. Respecto al canal, no han llegado a decir nada al respecto y quizás la situación siga así.

Vea también: