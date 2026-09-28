- La energía eléctrica y el delito de lesa humanidad

Crítica a las altas tarifas y cortes de energía en la Costa Caribe advierte que miles de hogares destinan gran parte de sus ingresos a pagar un servicio impagable

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A comienzos de la década de los 80, se creó en París el Grupo de Consulta para Colombia.

¿El tema?

Energía eléctrica.

Allí se sustentaba la financiación de los megaproyectos de generación eléctrica en el país, con una frase que sigue siendo célebre, realista y premonitoria: cada día más los beneficios de la civilización están atados al desarrollo de la electricidad, a un cable eléctrico.

Desde esa reunión han transcurrido más de 40 años y en lugar de encontrarse una solución sobre como generar esa energía vital desde todos los puntos de vista; si con fuentes hidráulicas, combustibles fósiles o las energías renovables, lo único que ha ocurrido es que el problema cada vez se muestra más grave, especialmente en el caribe colombiano. Y las respuestas han sido solo declaraciones demasiado teóricas y populistas que sirven de fondo a un crimen legalizado, y este es de Lesa Humanidad.

Eso fue en Europa, y pasaron otros 20 años hasta la similar reunión efectuada en Río de Janeiro, aproximadamente 20 años después. Con la realidad de ese preámbulo los países como el nuestro parece que no interiorizan toda esa catástrofe sin criterio patriótico sino que atendiesen patrones e intereses regionales en los que se evidencia un esquema tarifario para el servicio público domiciliario de energía eléctrica indiscriminado; se ignoran las realidades climáticas de las regiones, y la disponibilidad de alternativas energéticas disponibles. Lo que sí hemos presenciado en la estructura tarifaria es una actitud criminal, felona, comenzando por las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica en todas las regiones del país, particularmente en la costa atlántica, amparados por sus políticos y clanes regionales…

Para que usted esté leyendo esta reflexión, tuvo que encender un celular, un equipo portátil o un computador de mesa. Para poder usar mínimamente el cerebro con nuestras temperaturas que se acercan a los 40° con sensación térmica hasta de 50° debió encender cómo mínimo un ventilador, porque pensar en un Aire Acondicionado hoy ya es una quimera. Sí usted puede tomarse un jugo o una cerveza fría, Todo eso está amarrado a un cable eléctrico…

Usted escucha la radio y ve televisión. Enciende las luces en la oscuridad; lava su ropa en una lavadora y la plancha; es sometido a simples y complejos procedimientos médicos; muchos pacientes dependen de desfibriladores y/o respiradores; usted se somete a complicados tratamientos odontológicos… Y todo eso está amarrado a un cable eléctrico…

De manera que cuando a un hogar le suspenden la energía eléctrica, sencillamente lo están devolviendo a la edad de piedra…

Y esto no se trata de pobres y más pobres, esto nos está pasando a todos. Hace una semana, nos nació la idea de escribir esto porque la empresa criminal nos quitó el servicio a todos durante más de 14 horas y para poder dormir, tuvimos que hacer lo que hacían nuestros bisabuelos los pitecántropos: Buscar el lugar más fresco del suelo de la caverna y acostarse allí: Dormir en el piso, y creemos que fuimos centenares de miles los que tuvimos que hacer lo mismo…

Todo, hasta el arte simple de beberse un vaso de agua helada depende de la Energía Eléctrica, porque absolutamente todo el confort que la ciencia y la modernidad le aportan al ser humano, todo depende del cable que lo alimenta con el fluido eléctrico…

Aquí nos vamos a detener, porque lo que se va a plantear en adelante es a partir de datos DANE y cifras oficiales.

En Colombia, la estratificación se mide por las características de la vivienda y no directamente por los ingresos individuales. Sin embargo, la gran mayoría de la población en los estratos 1 y 2 en la Costa Caribe se ubica estadísticamente bajo las categorías de pobreza monetaria o vulnerabilidad según el Informe de Pobreza Monetaria del DANE: [1, 2, 3]

Estrato 1 (Pobreza Extrema / Pobreza): El ingreso promedio por persona (per cápita) ronda los $460.198 COP mensuales . Considerando que el promedio por hogar en Colombia es de aproximadamente 2,86 personas, el ingreso total promedio de una casa o familia en estrato 1 oscila entre $1.100.000 y $1.350.000 COP al mes (Casi 700 mil pesos por debajo de un Salario Mínimo Legal Vigente)

El ingreso promedio por persona (per cápita) ronda los . Considerando que el promedio por hogar en Colombia es de aproximadamente 2,86 personas, el ingreso total promedio de una casa o familia en estrato 1 oscila entre (Casi 700 mil pesos por debajo de un Salario Mínimo Legal Vigente) Estrato 2 (Pobreza Moderada / Vulnerables) : El ingreso per cápita se sitúa en promedio entre $460.000 y $897.987 COP mensuales. Para un hogar promedio de 3 personas, los ingresos acumulados por casa oscilan entre $1.400.000 y $2.500.000 COP al mes.

: El ingreso per cápita se sitúa en promedio entre mensuales. Para un hogar promedio de 3 personas, los ingresos acumulados por casa oscilan entre $1.400.000 y $2.500.000 COP al mes. Y de contera, los datos en Cesar indican que el departamento tiene de esos hogares, entre 280.000 y 310.000 y La Guajira de unos 200.000 a 230.000.

En departamentos del Caribe como La Guajira, Sucre, Córdoba y Magdalena, la incidencia de la informalidad laboral supera el 60%, lo que empuja a que una gran parte de las viviendas de estratos 1 y 2 dependan de economías del día a día. Del rebusque.

En español: Solo entre Cesar y La Guajira hay unos 336.000 hogares entre la pobreza extrema sobreviviendo con uno o menos de un salario mínimo mensual. (Nota: Cerca del 75% al 80% de la totalidad de estas viviendas en la región Caribe corresponden legalmente a los estratos 1, 2 y 3, siendo los estratos con mayor concentración de subsidios de servicios públicos del territorio).

Ahora vamos a lo que esta empresa está haciendo con esos ingresos y las facturas atracadoras. El costo del kilovatio hora (kWh) en la costa atlántica de Colombia para septiembre de 2026 se ubica aproximadamente en $1.033 pesos para los usuarios de Afinia (hoy Energua, the same shit in a different wrapper) Y en la Costa Caribe de Colombia, un hogar promedio consume entre 150 y 315 kWh (kilovatios-hora) al mes, dependiendo del estrato socioeconómico y el uso de aire acondicionado: Eso son haciendo una media burda, de $150.000 pesos por hogar promedio a $325.000.

Ahora bien, con esos ingresos y con este dato: En la Costa Caribe colombiana, el valor promedio del arriendo para viviendas en estrato 1 y 2 oscila típicamente entre $300.000 COP y $1.200.000, ¿De dónde piensa esta empresa que van a sacar los costeños para pagar esos recibos que literalmente son más caros que el arriendo?

Repetimos lo que dice el propio DANE: El ingreso promedio por persona (per cápita) ronda los $460.198 COP mensuales. Considerando que el promedio por hogar en Colombia es de aproximadamente 2,86 personas, el ingreso total promedio de una casa o familia en estrato 1 oscila entre $1.100.000 y $1.350.000 COP al mes (por debajo de un Salario Mínimo Legal Vigente), es decir que más de la mitad del ingreso de esas viviendas, TENDRÁN que dedicar sus ingresos a cancelar la factura de la energía eléctrica...

Así las cosas, aún con el kilovatio subsidiado, esto es impagable, porque a la fecha los tienen así:

Estrato 1: 476 $/kWh

• Estrato 2: 619 $/kWh

• Estrato 3: 726 $/kWh

¿Es el león, el rey de la selva? ¿Cómo va a serlo si vive echado, aburrido, tratando de buscar sombra en la selva y espantando moscas con la cola mientras se le meten por la nariz? ¿Y saben por qué pasa eso?

¡PORQUE NO TIENE UN ABANICO NI UN AIRE ACONDICIONADO!

El rey de la selva es el ser humano, y lo es ¡precisamente porque dominó la energía eléctrica!

¿EN SERIO CREEN QUE ESTO NO VA A ESTALLAR?

Los factores clave que elevan el consumo en la costa son estos: el Aire acondicionado: Un solo equipo encendido varias horas al día puede añadir fácilmente más de 300 kWh al mes al recibo. La nevera: Funciona las 24 horas y representa entre el 25% y el 35% del consumo total de la casa. Nuestro Clima Cálido: Las altas temperaturas hacen que los equipos de refrigeración y ventilación trabajen con mayor exigencia, consumen más: ¿Puedes vender hielo, refrescos o siquiera agua con estas cifras?

¿Puedes guardar carne, pollo o siquiera un plátano en una nevera?

Aquí falta decir algo: La complicidad criminal de la mafia política local, regional y nacional es inocultable porque a esos sí que no se les daña Ni un huevo de Gallina. Sí Afinia quita la energía todo el día, todos los días, ellos prenden sus plantas y ni un leve rubor en las mejillas les asiste…

El gran costo oculto: De acuerdo con reportes de coyuntura y el Observatorio del Caribe, un hogar promedio de estrato 1 o 2 en esta región destina entre el 20% y el 25% de sus ingresos mensuales exclusivamente al pago de la factura de energía eléctrica debido a las altas tarifas de los operadores locales. Y esos valores los fijan ellos mismos al mejor estilo mafioso.

¿Esto les va a estallar en la cara?

Puede suceder.

Va a suceder.

Y ya está sucediendo…

Pareciera que este robo, ese es el nombre, porque nos están racionando de una manera brutal e inmisericorde…

¡PERO LA FACTURA LLEGA COMPLETA, POR PROMEDIO!

No nos baja un centavo, y nadie parece sentir que quizá lo que están buscando es un estallido; que la gente no aguante más y les queme las instalaciones para tener el pretexto de irse y dejarnos en la edad de piedra, a oscuras, PORQUE VAN A DECIR QUE AQUÍ NO HAY GARANTÍAS…

Ya la pregunta cambió: Ya no es ¿Hago mercado o pago la factura de energía? Ahora es ¿Pago la factura y no hago mercado ni pago el arriendo?

Y si eso es lo que buscan, les avisamos: Cuidado, que una cosa es invocar al Demonio y otra muy distinta verlo cuando aparece…

La historia está llena de ejemplos:

Revolución haitiana (1791–1804): personas esclavizadas en Saint-Domingue se levantaron contra el sistema colonial y esclavista francés, culminando en la independencia de Haití. Revuelta de los comuneros (1781): habitantes de la Nueva Granada se movilizaron contra impuestos y medidas de la administración colonial española. Rebelión de Túpac Amaru II (1780–1781): una gran rebelión indígena y mestiza en el Virreinato del Perú contra abusos, impuestos y autoridades coloniales. Rebelión de Espartaco (73–71 a. C.): esclavos y otros sectores se levantaron contra la República romana. Revuelta del gueto de Varsovia (1943): judíos confinados por la Alemania nazi resistieron armadamente ante la persecución y las deportaciones. Revolución mexicana (1910–1920): distintos sectores sociales se levantaron contra el régimen de Porfirio Díaz y posteriormente participaron en conflictos por tierra, poder político y derechos sociales. Masacre de las Bananeras (1928): una población trabajadora sometida a condiciones laborales y conflictos prolongados que desembocaron en una protesta y en una violenta represión estatal.El lugar: zona bananera de Ciénaga, Magdalena, Colombia. LaConsecuencia: el episodio se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la historia social y laboral de Colombia y quedó asociado a los conflictos entre trabajadores, empresas extranjeras y Estado.

En términos generales, estos casos suelen compartir factores como explotación prolongada, desigualdad, represión, pérdida de derechos y la aparición de oportunidades para organizar una resistencia, aunque las causas concretas fueron diferentes en cada caso.

La consecuencia siempre han sido ríos de sangre…

Y no solo de los oprimidos. También la de los opresores.

Y esta no es precisamente Una Hoja en Blanco..

¡Es la primera página porque vamos a hacer justicia!

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