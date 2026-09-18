- Locos egregios alimón

El éxito de Locos egregios al alimón en Amazon motivó a sus autores a agradecer a los lectores y abrir el debate sobre la genialidad y sus excesos

Es es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas

Para empezar, Julieth y yo estamos muy agradecidos con la respuesta extraordinaria de nuestros lectores. Lograr un puesto entre los 100 libros más vendidos en la plataforma Amazon no solo no es fácil, menos cuando las exigencias del sitio son tan estrictas que se debe lograr en 40 minutos y solo por compras a través de la red, de manera que son muchos los pasos que hay que dar para que esa compra se concrete…

Entrar a internet, buscar el sitio, buscar el libro, hacer la compra electrónica, ingresar los datos bancarios, acceder al pago y finalmente recibir el libro electrónico. Por ese esfuerzo que hicieron tantas personas, no tenemos otras palabras que estas: ¡Gracias, muchas gracias a todos!!!

No queremos posar de orgullosos, pero es inevitable que así lo estemos sintiendo…

Ocupamos el puesto número uno en las categorías de los más vendidos en Ficción Histórica y Artes, cine y fotografía. Además, y esto nos tiene pletóricos porque en la categoría de Sociedad y Ciencias sociales ocupamos el segundo lugar, pero nos quita el primer puesto nada menos que George Orwell, famoso mundialmente por escribir las novelas políticas 1984 y Rebelión en la granja, obras maestras que critican con dureza el totalitarismo y el control del poder…

Perder el primer lugar con Orwell es un verdadero honor.

Al alimón es una expresión que viene del lenguaje taurino y significa que dos toreros enfrentan a un solo toro…

Hoy, aunque ya parece un arcaísmo, significa que dos personas trabajan juntas para lograr un propósito.

No es fácil, porque chocan las ideas, las posturas y las opiniones personales, sin mencionar que el equipo de colaboradores también opina y toma partido, pero nosotros en este trabajo lo hemos logrado…

Nos han llegado varias preguntas, que hemos intentado condensar en este artículo, y sabemos que no será suficiente, pero estaremos en los medios, en foros y talleres a los que nos inviten para explicar lo inexplicable: Sí alguien escribe sobre mi ídolo y yo siento que sé más que quien escribió, estoy en mi derecho de reclamar y controvertir…

No podemos estar más de acuerdo.

Nos preguntan cosas como las siguientes:

¿La genialidad necesita necesariamente algún grado de desmesura?

¿Qué convierte una característica que podría ser una debilidad en una fuerza creadora?

No se trata de un trabajo científico sino de una creación literaria. Cada persona es dueña de sus actos, pero no tiene propiedad sobre las interpretaciones que el mundo les otorgue. Para nosotros esa chispa de genialidad puede ser la fórmula que crea una reacción nuclear que le puede generar energía eléctrica gratis para una ciudad como Nueva York, o para hacer una bomba atómica que devuelva a la nada ciudades milenarias como Hiroshima y Nagasaki con el arte simple de oprimir un botón…

Decir cómo se llama el demonio no significa ni que uno lo invocó ni que tenga que exorcizarlo…

¿Qué rasgos psicológicos explican que Kaleth viviera y creara con tanta intensidad siendo tan joven?

Esta pregunta nos alimenta el espíritu, porque significa que el libro está siendo leído…

Y la respuesta es una contra pregunta:

MOZART Comenzó a tocar el clavecín a los 3 años y a componer a los 5; su primera obra: Sus primeras composiciones breves datan de 1761; Primer concierto público: Lo dio a los 6 años de edad en el año 1762. Y en el libro lo hemos llamado las bromas de Dios…

¿Qué necesidad psicológica tiene un pueblo de crear un héroe como Francisco el Hombre? ¿Qué representa, en el imaginario colectivo, vencer al diablo con un acordeón?

En Hammelin fue un flautista, en Troya fue un astuto Ulises; en la biblia fue un David que acaba con el campeón filisteo con una honda. Todos los pueblos necesitan sus héroes. Francisco no podía vencer al Diablo sino con sus notas y su fe. Estas preguntas son bellas: Significan que nos están leyendo y eso es bálsamo para Jose y para mí…

¿Cómo pueden convivir en una misma persona un talento extraordinario y una vida marcada por el exceso?

La respuesta a esta inteligente pregunta puede estar, o no, en la obra publicada…

Lo que sí nos deja muy claro esta Cantidad de inquietudes es que debemos cerrar este artículo tal como lo iniciamos:

¡Gracias, muchas gracias a todos!!!

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..