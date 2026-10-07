- La pelea por la herencia del fallecido empresario William Vélez enfrenta a los dos penalistas más famosos del país

Sandra Vélez, presidente del Grupo Ethus tras la muerte del poderoso empresario, contrató a Jaime Lombana, mientras que su hermana Lina está con Jaime Granados

El pasado 30 de septiembre se reactivó el pleito por la millonaria herencia de William Vélez. En la disputa están enfrentadas sus hijas, las empresarias antioqueñas Sandra María Vélez y Lina María Vélez. Sandra Vélez es hija de Amparo Mesa, mientras que Lina María Vélez es hija de Marta Elena Gaviria, segunda esposa de William Vélez.

Sandra Veléz como heredera del Grupo Ethuss piensa administrar activos por 1,4 billones de pesos

Sandra María Vélez Mesa, busca consolidar y defender la administración y toma de decisiones del emporio como la figura al mando del grupo, mientras que Lina Vélez Gaviria busca la intervención de los jueces para romper ese control, fiscalizar las cuentas y garantizar que se le entregue la cuota hereditaria y patrimonial que reclama.

Ambas cuentan con abogados de renombre para defender sus intereses. Por el lado de Sandra Vélez está Jaime Lombana, mientras que Lina Vélez es representada por Jaime Granados, dos reconocidos litigantes del país con amplia experiencia en procesos de alto impacto.

Jaime Lombana es un famoso penalista y fundador de su firma de abogados en 1993. Durante más de tres décadas ha participado en litigios de alto impacto. Entre los casos más conocidos en los que ha intervenido, están la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares y la representación del expresidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo, entre otros. También se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal.

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Lombana ha sostenido que es improcedente la acción de tutela interpuesta por Lina Vélez contra su representada Sandra Vélez. Según su posición, la tutela no es el mecanismo adecuado para resolver una disputa de naturaleza comercial y sucesoral. En su defensa, Lombana también ha recurrido a las decisiones de las dos primeras tutelas relacionadas con el caso, tramitadas ante el Juzgado Décimo Penal Municipal y el Juzgado Quinto Penal de Medellín.

Sandra Vélez busca con la ayuda de Jaime Lombana sustentar ante los jueces su posición dentro de la disputa por la herencia y el control del grupo empresarial Ethuss.

En la otra esquina del pleito está Jaime Granados, abogado de Lina Vélez Gaviria. Granados Peña también ha participado en importantes procesos judiciales de alto impacto en Colombia. Entre sus casos más conocidos están la defensa de Álvaro Uribe Vélez, Laura Moreno y el coronel Alfonso Plazas Vega. También intervino en el caso de InterBolsa.

Granados es egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se graduó en 1985. Además, ha trabajado como asesor de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia.

Granados representa a la facción demandante y minoritaria de Lina Vélez. Deberá defender la tutela en la que se plantea que Sandra María Vélez Mesa, junto con varios altos ejecutivos del conglomerado empresarial, habría ejercido una presunta violencia económica y patrimonial en su contra. La defensa deberá argumentar que las decisiones adoptadas afectaron los derechos de Lina Vélez y que ella tiene derechos sobre el patrimonio y las compañías del emporio familiar.

Ahora, la Corte Constitucional estudia el caso. El próximo capítulo del pleito dependerá de la decisión que adopte el alto tribunal.

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