La empresa española responsable de la línea 2 del Metro que chocará con el derecho internacional

Por su parte, la empresa CAF argumenta en su defensa que el transporte público y tranviario reduce la huella de carbono, es un transporte sostenible. Esgrime ademas, como coartada, que no habrá discriminación. Si se paga el billete podrán utilizarlo cualquiera, sean palestinos, israelíes o turistas colombianos.

No es cierto. Ese tranvía 'sostenible', no es inclusivo. El trazado cumple un plan colonial. Su acceso también es colonial. No accederán los palestinos de Jerusalén a los que Israel les quita sus residencias. Tampoco los palestinos que no sean autorizados a acceder a territorio ocupado controlado por Israel. Los colonos, sí. Así, pues, no todos subirán al tranvía del apartheid de CAF.

CAF hace suya esa frase de “hecha la ley, hecha la trampa”. Por eso, ha pagado informes y ha coleccionado sellos de buenas prácticas, como el Global Compact, que no contemplan revisión por terceros de sus afirmaciones.

Y para remate, recibe el beneplácito de un Occidente (cuyo significado sería un conjunto de países ricos, cuasi blancos y un cristianismo a la medida) en el que Israel es intocable. Ni el auditor de CAF, E&Y, ni España, ni la UE (ya no mencionemos a Estados Unidos o el Reino Unido), tan proclives y rápidos en la imposición de sanciones a empresas o a la economía rusas por la invasión rusa a Ucrania, han puesto objeciones efectivas contra la actuación de CAF o a la economía israelí por la ocupación y colonización palestina. Asi pues, nos encontramos con una doble vara de medir en las invasiones de territorios.

Es cierto que la Unión Europea declara que la ocupación israelí es ilegal y hace directivas de diligencia debida. Declara pero no actúa. De modo que empresas como CAF, Edreams, Alstom, Mekorot, etc., o la industria militar o securitaria israelí Elbit, Rafael, Hewlett-Packard, Pegasus, etc.. acampan a sus anchas en territorio palestino o son cómplices y hacedores de la ocupación y colonización israelí.

No es menos cierto que la UE rechaza que las colonias israelíes asentadas en terrtorio palestino, formen parte de Israel y no tienen formalmente libre acceso al mercado europeo, previsión que no lo tienen todos los tratados de libre comercio que Israel ha firmado con diferentes países, pero dicho control es manifiestamente mejorable. La permisividad de ese comercio es cómplice con la ocupación. Por eso, entidades cívicas europeas han obligado a que la Comisión Europea tenga que posicionarse ante la disyuntiva de que si son colonias ilegales (sea en Palestina o en el Sáhara Occidental) el comercio debe ser prohibido.

Frente a la pusilanimidad o complicidad de gobiernos o de organismos regionales o locales, asociaciones cívicas y de derechos humanos han logrado que Oslo, con apoyo sindical, prohíba que CAF pueda siquiera ofertar en nuevos concursos. Barcelona ha redactado una norma de concursos públicos donde se excluyen a empresas con actividad en paraísos fiscales (otra complicidad internacional) o que vulneren el derecho internacional, como CAF.

CAF debe ser excluida del concurso del metro de Bogotá

Contra la Sudáfrica del apartheid se hicieron peticiones públicas y tiempo después, algunos Estados respondieron contra las empresas que participaban en esa política de segregación. En Argentina han condenado a empresas que participaron activamente en la represión de la dictadura. En Nuremberg se condenaron a empresas, descartando su supuesta argumentación, de que obedecían ordenes de las autoridades nazis, pero lucrándose por los pedidos.

CAF no puede lucrarse obedeciendo las órdenes de planificación colonial israelí y no afectarle su complicidad colonizadora. Ni en el Territorio Ocupado palestino, ni en otra parte cuyos rectores no quieran mirar para otro lado.