La educación que quiere Gustavo Petro necesita más que iniciativa

Colombia no sólo está lejos de alcanzar esa Frontera de Posibilidades de Producción, tampoco cuenta con los recursos necesarios y suficientes para generar bienes

Por: SAMUEL PELAEZ SABOGAL |

noviembre 10, 2022

Hace algo más de un mes, en el marco de la Cumbre de Transformación de la Educación, desarrollada por la ONU, el presidente Gustavo Petro decía que, aspiraba a convertir la educación en la base de la transformación productiva de Colombia.

Esta aspiración del alto gobierno no es ajena a la aspiración de una sociedad que quiere dejar atrás el atraso económico y productivo que ha sumido en la miseria a la gran mayoría de los colombianos. No obstante, cabe preguntar aquí: ¿Cómo puede la educación transformarse en ese elemento motor del desarrollo económico y social?

En la ciencia económica se dice que un país ha alcanzado la frontera de posibilidades de producción (FPP) cuando los factores productivos necesarios (tierra, capital y trabajo) para la generación de bienes y servicios se utilizan al máximo de su capacidad.

Colombia no sólo está lejos de alcanzar esa FPP, sino que ni siquiera cuenta con los recursos necesarios y suficientes para generar los bienes y servicios que demanda la sociedad.

Sin lugar a dudas, Colombia cuenta con una cantidad ingente de recursos naturales, pero en cuanto a trabajo (entiéndase fuerza laboral especializada) y capital, el país presenta un déficit que imposibilita el fortalecimiento de los sectores productivos de la economía (agricultura e industria).

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentados por LEGIS, para mayo de 2022, la importación de bienes de capital alcanzó una cifra de US$ 9,149 millones; cifra que representaba más del 30 % del total de importaciones que realizó el país en los primeros cuatro meses del año en curso y que contrasta con la cifra que presenta otro país de la región, como Argentina, donde las importaciones para este tipo de bienes durante el mismo período fue de sólo US$ 1,938 millones.

Cierto es que estas cifras se relacionan con el crecimiento económico de cada país, pero también muestran la deficiencia en la generación de innovación y tecnología (bienes de capital) de un país como Colombia.

¿Qué relación tiene esto con la educación?

En el caso de Alemania, según cifras del banco mundial, en el año 2020 las importaciones de bienes de capital llegaron a los US$ 360,675 millones, las exportaciones de este mismo tipo de bienes llegó a los US$ 540,567 millones. Queda claro que algo pasa dentro de economías como la alemana; algo que no está pasando en la economía colombiana. ¿Qué es ese algo?

En los países desarrollados, la educación desempeña un papel determinante para el fortalecimiento de los sectores secundario y cuaternario (conocimiento e industria; respectivamente) que son fundamentales para la generación de los bienes que permiten crear riqueza, es decir, los bienes de capital que junto con el trabajo agregan valor a las materias primas.

Este impulso a la innovación y generación de nuevas tecnologías se ve reflejado año a año en los rankings universitarios de prestigio como Shanghái 500; donde las universidades del primer mundo ocupan siempre los primeros lugares y donde los colombianos no han tenido el honor de ver el nombre de sus universidades.

Europa Occidental, por supuesto, como lo comenta el reconocido economista Daniel Cohen, es hoy por hoy una sociedad de la información o el conocimiento. Europa es hoy el tipo de sociedad que Gustavo Petro dice querer para Colombia. ¿Cómo hacer que ese querer sea realidad?

En primer lugar, la educación, para la construcción de una sociedad del conocimiento, no puede considerarse como un elemento ajeno al desarrollo económico, pues, es precisamente la educación la base para el avance científico y tecnológico que requiere la generación de esos bienes de capital y ese trabajo especializado e innovador.

En segundo lugar, para que este elemento fundamental pueda constituirse en el pilar del desarrollo económico no puede pensarse como un fin para el lucro de particulares, sino como un medio para impulsar el progreso conjunto de la sociedad.

Finalmente, en tercer lugar, la inversión en educación no puede seguir orientada hacia la cobertura para el adoctrinamiento que crea obreros, sino para liberar las ideas que mueren presas dentro de un sistema educativo del siglo XIX.

La educación que quiere Gustavo Petro es aquella que transforma la sociedad y que genera impacto en la vida real de los ciudadanos. Es la educación que se proyecta hacia el futuro común y no al lucro que satisface el ahora de algunos que no sueñan con el mañana de todos.

La educación que quiere Gustavo Petro es aquella que hace posibles los imposibles creados por la mediocridad de una clase dirigente incapaz de ver la potencialidad de esa Colombia humana; la Colombia que es mucho más que una idea.

La educación que quiere Gustavo Petro es la educación para el cambio… la educación que creará una potencia mundial de la vida en la que un pueblo, otrora condenado a 100 años de soledad, finalmente vivirá sabroso.

