octubre 27, 2022

En el marco de la semana institucional, en la que los estudiantes gozaban de la semana de receso escolar, en el mes de octubre del año en curso; desde la I.E María Josefa Marulanda de La Ceja, municipio antioqueño colombiano, docentes de instituciones educativas públicas rurales y urbanas, acudieron al tercer encuentro de la Red de Apoyo a la Inclusión, encuentro en el que fue asistido, y coordinado, por los docentes ponentes de la Universidad de Antioquia:

Luz Elena Uribe Pedrosa, doctora en Psicología Evolutiva y en Educación con énfasis en Neurosicología, Simón Montoya Rodas, doctor en Ciencias Sociales la Niñez y la Juventud y, licenciado en Educación Especial.

Como actividades de preámbulo, en el 3er Encuentro de la Red de Apoyo a la Inclusión, se empezó con el equipo de la mesa de recepción, en donde la Psicóloga Yaneth Molina Osorio de la Unidad de Atención Integral, acogía con amabilidad el registro de asistencia de cada participante y a los cuales mientras registraban la asistencia, la Psicóloga Molina Osorio les expresaba: “La Red de Apoyo a la Inclusión es un encuentro liderado por la Unidad de Atención Integral de la Secretaría de Educación del municipio de La Ceja.

Este es el tercer encuentro del año 2022, en articulación con la Universidad de Antioquia. El objetivo de este encuentro, es plantear posibilidades de investigación y trabajo a partir de la didáctica, como subcomponente de la Psicología, que trabaja respecto a la enseñanza y sus métodos, planteando reflexiones sobre limitaciones y posibilidades dentro del diseño universal del aprendizaje (DUA) y, planes individuales de aportes razonables (PIAR)”, puntualizaba Yaneth Molina junto con su compañero de equipo Pablo Zapata, al instante que la docente Gloria Betancur firmaba la asistencia.

En el segundo momento del encuentro en La Ceja, las palabras del emotivo saludo por parte del Señor Rector de la institución educativa Óscar Álvaro Echavarría Ordóñez, no se hicieron esperar, en las que con la firmeza que lo caracteriza expresó ante los presentes: “Muy buenos días a todos los educadores compañeros, compañeras del municipio, al personal de la UAI en compañía de la doctora Sara, al doctor Simón, a la doctora Luz Elena y a todo su equipo de la universidad de Antioquia, a Santiago Secretario de Educación del municipio.

Muchas gracias por estar aquí compartiendo sus conocimientos, sobre la didáctica de la educación inclusiva, tan importante ese tema para que tengamos herramientas suficientes para poder manejar las situaciones que tenemos con los niños y las niñas que no son poquitos, sino muchos y tienen grandes necesidades especiales y necesitan de nosotros para que su proceso educativo se lleve de la mejor manera. Muchas gracias y bienvenidos” puntualizó el rector Chavarría Ordóñez.

Seguidamente, después de la intervención del saludo del rector Óscar Álvaro en La Cejay la socialización de los talleres realizados voluntariamente, solicitaban la palabra para dar los respectivos aportes como el caso de la docente Gloria Betancur que con un timbre de voz conmovedor tocó los corazones de los ponentes y de los docentes presentes cuando en su aporte dijo:

“¿Qué es lo que hace falta realmente?...Me duele en el alma los niños, los jóvenes cuando los escucho decir: “Perdí el año”… ¿Qué es lo que falta? ¡Por Dios! Eso es lo que necesitamos descubrir, ¡Qué es lo que hace falta?, para que nuestros chicos, chicas no pierdan el año y, no repitan uno, dos y hasta tres años en un mismo grado y en una misma institución.

Ante el preocupante aporte de la docente Betancur, se pensaría y se desearía que, mediante un decreto claro concreto y legal, se emitiera una orden ministerial, que respaldara a las instituciones educativas, para que con autonomía evitara la permanencia de la repitencia de los estudiantes de 2 o tres años consecutivos en un mismo grado, y en la misma institución, para que no se vea afectada la nueva población estudiantil, que iniciaría el nuevo año escolar con la extra edad de los estudiantes repitentes.

Ante el aporte de la docente Gloria Inés, seguidamente la docente Diana María Ramírez tomó la palabra diciendo: “Estos espacios no deben ser limitados, ni que se queden en solamente espacios institucionales, para que no se quede solo en una reunión, se requiere es abrir espacios inclusivos”. En realidad, se podría agregar al aporte de la docente Diana, que dichos espacios para tan importantes proyectes, no sean de momento, ni que los asemejen como si fueran” paños de agua tibia”, ni que sean temporales, mientras está en el mandato determinado alcalde o secretario de educación, sino que sean consecutivos, permanentes con las administraciones venideras.

Otra de las intervenciones en este colegio de La Ceja que también resultó ser significativa fue la de la Mónica del sector rural que expresó: “Al hablar de la educación inclusiva aparece barreras psíquicas, emocionales, económicas, familiares, políticas etcétera; y para superar estas barreras debemos todos estar de la mano con la pedagogía del amor, es un trabajo de todos, y para vencer estas barreras que se nos presentan debe haber voluntad política, voluntad financiera, voluntad de capacitación, no solo para los docentes, sino también para los padres de familias, porque la inclusión es asunto de todos de los políticos, de las EPS, y de toda una sociedad.

Motivado ante las intervenciones de los docentes, de nuevo toma la palabra el rector de la I.E María Josefa Óscar Álvaro y resalta que: “Lo más significativo de la inclusión es que los estudiantes sientan la aceptación, para que al sentirse cómodos en la institución tengan un entorno agradable y que se sientan feliz en una institución”.

Luego de la intervención del señor rector Chavarría, el doctor Simón Montoya junto con la doctora Luz Elena Uribe para cerrar y dar por terminado el encuentro coincidieron al expresar: “La escuela ha hecho muchas cosas buenas, pero apostémosle al modelo español europeo, invitemos ponentes de España, Uruguay para que aprendamos de otras experiencias de fuera”. Y continua el ponente Montoya diciendo: “¿Si no sabemos cuál vida estamos formando, entonces que tengo que enseñar?

¿Qué vida vamos a formar?, ese como enseño y la forma como me relaciono con la otra persona, por ejemplo, me cambia a mí la forma de relación para ciertas ordenes sociales; porque no es lo mismo educar una persona para las artes, que formar a una persona para diferentes contextos laborales”.

Concluyó el doctor Simón ponente del tercer proyecto de educación inclusiva.

Como aporte general se podría pensar que, aunque los docentes en parte lograran percibir a sus estudiantes en situaciones de inclusión por sus limitaciones cognitivas, físicas, emocionales, se les podría dificultar percibirlos, mejorarles sus discapacidades por la diversidad de las características que tienen y porque ante tales casos, los docentes tendrían que convertirse en personal idóneo en el campo de la Psicología, la siquiatría y la medicina e ir dejando a un lado la pedagogía, más cuando se encuentran los docentes ante una sociedad mercantilista, capitalista que solo pretende en cierto grado modelar al individuo, en vez de propiciarle y respetarle su propia autonomía.

Por último, para cerrar y terminar con el 3er Encuentro de la Red de Apoyo a la Inclusión, también dado en La Ceja, el secretario de educación de los cejeños Santiago Muñoz expresó que:” Hay que buscar 150 niños que en la actualidad no se sabe dónde están, para que entren en la escuela y buscar estrategias para que los estudiantes sean acompañados de alguna manera, también dio a conocer el deseo: “Queremos desplegar una propuesta en lo formativo, por medio de una plataforma digital, para que cualquier cejeño que quiera enseñar o aprender algo lo pueda hacer”.

Pasando a la segunda tendencia del 7°mo encuentro Festival Intercolegiado de Teatro, de la I.E María Josefa Marulanda, los estudiantes de 10C de forma creativa y con su talento escénico, en unión con la licenciada en Humanidades Lengua Castellana Paula García, quien desde julio del 2015 hasta noviembre de 2021 se encontraba desempeñando un nuevo rol como Docente Tutora en el Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional, regresó a la institución de María Josefa con su carisma arrollador para motivar a sus estudiantes en las artes de exclamación y actuación teatral, logrando que sus estudiantes representaran a la institución educativa en el Séptimo Festival de Teatro Escolar con la obra teatral “Lucy es pecosa” en la tarima y ante cientos de espectadores del teatro municipal Juan de Dios Aránzazu.

La maestra Paula, de La Ceja, al referirse a las artes escénicas expresa: “El teatro es un elemento fundamental dentro del área de Humanidades, pues a través de él se desarrolla la creatividad en los estudiantes, favorece los procesos de interpretación, fortalece las habilidades de expresión y las relaciones interpersonales, todas ellas indispensables para la comunicación de las personas.

Las experiencias con los estudiantes del grupo 10C surgió a partir de la celebración del Día de la Antioqueñidad, puesto que, los estudiantes propusieron presentar una obra de teatro, en este primer ejercicio participaron todos los integrantes del grupo, algunos lo hicieron actuando, otros en logística (decoración, apoyo, con sonido, etc.); posteriormente, el personero escolar Alexander Ceballos, me comunicó que iba a haber un festival de teatro en el municipio y que si los estudiantes querrían participar, se dialogó con ellos y muy entusiasmados algunos de ellos dijeron que sí, en ese momento se redujo el personal que participó en un principio a la mitad.

Fueron, varios días de ensayos, modificaciones, responsabilidades que asumieron los jóvenes con mucha alegría. En el mes de septiembre se realizó un pre-estreno en la Sociedad de Mejoras Públicas, allí se realizó un conversatorio con personal del festival y con el primer público, brindándonos sugerencias que fueron tenidas en cuenta con mucho amor, finalmente, se realizó la presentación oficial de la obra el pasado 19 de octubre con mucha satisfacción y alegría para los estudiantes participantes y las familias que descubrieron otras facetas de sus hijos; se escucharon comentarios muy positivos por el personal asistente a la obra, esperamos fortalecer el grupo de teatro para el próximo año”. Lo expresó la Maestra Paula García.

Ante la expresión de la docente Paula García se abonaría que, ese tipo de motivaciones que la docente inyecta en su quehacer pedagógico a sus estudiantes, marcaría la existencia de sus educandos, hasta el punto de enriquecerlos por sus anécdotas y experiencias, que la recordarán de por vida. Puntualizó Jepardini.