La educación pública en primaria y secundaria es ¡perversa!

Por: Daniel Alejandro Quintero Zuluaga |

junio 25, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

He estado recorriendo las diferentes instituciones educativas de las diferentes veredas del municipio y hablando con docentes de escuelas y colegios, me he dado cuenta de que la educación pública que se imparte en las escuelas o colegios del país es una burla, es una perversidad.

Miren; no es sino salir a recorrer las veredas y encontramos en estos planteles fallas en la infraestructura; goteras, humedades, falta de luminarias, vidrios rotos, sin portero, sin aseador, sin docentes en algunos grados o áreas, inclusive planteles educativos sin escrituras, es decir el estado usufructuadose de bienes privados a los culés no les hace ninguna intervención porque es detrimento patrimonial. Cómo pasa en las escuelas de la Aurora y las Garzonas por mencionar solo dos, pero así están casi todas, por no decir que todas las escuelas rurales del municipio.

De otro lado unidades sanitarias malas. Imagínese un plantel educativo con más de 80 estudiantes y solo con 4 baños y 2 malos ¡Qué horror!

Eso es un caos.

Así pasa en la vereda Rivera.

Y por si fuera poco, que decir del método Escuela Nueva, donde un docente es el encargado de darle clase a dos o más grupos estudiantiles al mismo tiempo. Esto si me parece que es lo más otros del mundo. No sé a qué dirigente político si se puede denominar así, se le ocurrió esta pésima ideal.

No es si no salir a estas escuelas donde se practica este método, por ejemplo en las Garzonas, Cristo Rey y todas las demás donde a parte del hacinamiento tan tremendo, parecen cigarrillos apeñuscados, la profe o el profe es haciendo maromas para darle clase a los unos y a los otros a la vez.

Perdóneme la expresión, pero “así no aprende ni el putas”

Me cuentan l@s decentes que les toca hacer maromas para poder dar clase “córrase para acá que le cae una gotera si no es el chorro, pilas con la humedad que se le cae la pared, pero no se pegue mucho al compañero que ese es de primero y usted es de segundo y si se pega al otro compañero no se puede porque hace trampa en el examen”

Pero eso no es todo, dígame usted amigo lector ¿cómo hace para darle clase a dos grupos a la vez?

Esto me relatan los docentes:

“Daniel: me toca poner hacer un taller a unos y que salgan al patio mientras que le doy clase a los otros”. Y así cómo esta pirueta, más y más maromas les toca hacer a los profes de estas instituciones educativas ¡Ojo! Problemática que no solo se presenta en el municipio sino en todo el país.

De otro lado, esta semana en la escuela de la vereda La Aurora, me percaté de que aparte de que no tienen sala de cómputo y biblioteca, tampoco tienen tesorero, lo que obliga a los docentes a sacar dinero de su propio bolsillo para poder realizar diferentes actividades con los niños y niñas de tipo lúdico recreativas. Qué vergüenza la educación pública primaria y secundaria la de COLOMBIA.

De otro lado los politiqueros de alcaldes que se gasta este municipio; la escuela de La Milagrosa más enredada que un costalado de anzuelos, así la dejo el alcalde anterior, demolida y demolida se quedó; y por si fuera poco la comunidad académica de la Institución Educativa Santa María del corregimiento Aguas Claras tienen que arriesgar sus vidas para cruzar la vía que es muy concurrida, para pasar de una sede a la otra. Intervención que los politiqueros del pueblo han prometido y ninguno ha cumplido.

De otro lado cómo no hay porteros ni celadores en dichos centros educativos, los ladrones permanentemente hacen de las suyas, cómo paso recientemente en la Institución Educativa Rural Nuevo Horizonte del corregimiento de La Chapa. Allí los ladrones tuvieron tiempo de dañar las cámaras de seguridad y hacer de las suyas en dicho plantel educativo.

En fin, problemas y más problemas es lo q uno se encuentra en estas escuelas y colegios públicos del país. Por ello si yo tuviera un hijo y tuviera el recurso económico, lo matricularía en una institución privada, pero ojo, solo estudiaría allí la primaria y la secundaria, porque las instituciones de educación superior privadas, son perversas.