El actor colombiano que fue buscado por Hollywood para formar parte del mayor éxito del año de Apple TV

Carlos Manuel Vesga pasó de las producciones latinoamericanas a protagonizar uno de los personajes centrales de Pluribus, la serie más comentada de Apple TV.

Cuando Pluribus se estrenó en Apple TV, no solo marcó el regreso de Vince Gilligan a la televisión tras Breaking Bad y Better Call Saul. La serie se convirtió rápidamente en el mayor éxito del año de la plataforma, gracias a su ambiciosa premisa y a un elenco que reúne figuras consagradas y talentos inesperados.

Uno de esos nombres es el del actor colombiano Carlos Manuel Vesga, quien interpreta a Manousos Oviedo, un personaje clave dentro de una historia que imagina un planeta regido por una mente colectiva que promete bienestar permanente. Vesga fue seleccionado tras un proceso de audiciones internacionales, una convocatoria directa del propio Gilligan que sorprendió al actor, cuya carrera se había desarrollado principalmente en Colombia y otros países de América Latina.

Manousos es presentado como un migrante colombiano que vive en Paraguay y que, en el universo de Pluribus, se enfrenta a una nueva migración forzada. Ese pasado de desplazamiento define su lugar dentro de la trama, donde las reglas sociales y morales son reescritas por fuerzas invisibles. A diferencia de otros personajes, Manousos no se integra a la nueva realidad y opta por resistir.

La construcción del personaje se apoya en la experiencia previa del actor con historias atravesadas por el desarraigo. Vesga explicó en entrevistas con The Latin Times y ENSTARZ que no buscó inventar una biografía adicional para Manousos, sino trabajar desde la información que los guiones ofrecían. La migración, la pérdida y la memoria funcionan como el eje emocional del personaje, elementos que aparecen de forma constante en la serie.

Uno de los momentos más comentados de Pluribus es la escena en la que Manousos prende fuego a su propio automóvil amarillo antes de que le sea confiscado. El gesto sintetiza la relación del personaje con sus pocas pertenencias y con la vida que logró reconstruir, una escena que tuvo un fuerte impacto durante el rodaje.

El proyecto también se distingue por integrar el origen colombiano del personaje como parte central de la narrativa. El equipo creativo investigó las implicaciones culturales de esa migración y las incorporó en distintos detalles de la historia. Desde la oficina hasta el vehículo de Manousos, su pasado latinoamericano está presente en pantalla.

Para Vesga, Pluribus representó un giro inesperado en su carrera. Sin buscar activamente un lugar en Hollywood, terminó siendo parte de una de las producciones más vistas y discutidas del año. Un actor colombiano que pasó de las telenovelas y el cine regional a un fenómeno global de Apple TV, convocado directamente por uno de los creadores más influyentes de la televisión contemporánea.

