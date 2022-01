La doble moral de los hinchas de Nacional con su maltrato a los futbolistas

.Publicidad.

Atlético Nacional ha estado acostumbrado a tener grandes porteros a lo largo de su historia que han llevado el equipo a ganar títulos. Desde Rene Higuita, Miguel Calero, David Ospina, Gastón Pezzuti y Franco Armani, todos ellos han sido fundamentales en la historia pasada y reciente del equipo mas ganador de todo el país.

Cuando Nacional no tiene un buen portero, el equipo sufre en resultados y también sufre su hinchada, que recuerda aquellos ídolos del pasado y se empieza a impacientar con los malos resultados del presente. Éste es el caso de Aldair Quintana, que llegó como una promesa al arco verdolaga para consolidarse como uno de los mejores arqueros colombianos pero no han logrado un buen nivel. Varios errores a lo largo del pasado 2021 y 2020 colmado la paciencia de una de las hinchadas más grandes del país, que alzó su voz de protesta y le pide al cuerpo técnico y a la dirigencia que traigan un nuevo arquero porque no se aguantan más a Quintana.

El problema ahora es que las críticas contra Quintana se han convertido en falta de respeto y lo han tratado en varias pancartas de "malparido". Esto producto de un audio que se filtró de la actual arquero donde trataba a los hinchas de la misma forma diciendo que a ellos no les gustaba nada y por eso lo criticaban tanto.

Necesitamos un arquero que sienta la camiseta, que esté a la altura de el club más grande de Colombia. Directivos, cuando anuncian arquero?

Necesitamos un arquero que sienta la camiseta, que esté a la altura de el club más grande de Colombia. Directivos, cuando anuncian arquero?

No más Aldair Quintana.

La situación se agravó a tal punto que tuvo que salir Quintana en rueda de prensa, respaldado por el presidente Emilio Gutiérrez, el técnico Alejandro Restrepo y varios jugadores importantes del equipo, para aclarar la situación, pedir disculpas por el audio y también pedir respeto a la figura del arquero que no pasa por un buen momento profesional y personal.

Sin embargo es un caso más de la doble moral que manejan varias hinchadas en el país, ya que por ejemplo los hinchas de Nacional fueron los primeros en salir a defender a Stefan Medina cuando el defensa tuvo sus primeros partidos malos en selección Colombia y todo el país lo quería crucificar. Para ellos, las críticas en azul toda medida eran intolerables, porque era un ser humano porque eran errores que podía cometer cualquiera que jugaba sus primeros partidos en la selección de su país. ¿Acaso Aldair no comete errores o por qué a él sí se le puede insultar?

