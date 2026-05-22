- Más de 10 años esperaron 260 familias para que les entregaran su casa en Ciudad del Este

Tras años de retrasos, cambios de contratistas y problemas el conjunto Ciudad del Este en Medellín, Federico Gutiérrez quiere poner fin a la espera

En medio de la comuna Buenos Aires, en Medellín, hay una obra inacabada compuesta por ocho torres blancas y naranjas que, al parecer, estaría próxima a concluirse. En el conjunto Ciudad del Este aún faltan detalles como la instalación de servicios públicos y otros acabados menores. Un asunto pequeño si se tiene en cuenta que, durante cerca de 10 años, las obras parecían interminables. La situación, además de incomodar a los compradores, llamó la atención de varias entidades gubernamentales.

La historia de Ciudad del Este

El proyecto comenzó formalmente en 2014. Para entonces, Medellín enfrentaba un déficit habitacional cercano a las 21.849 viviendas. En ese contexto surgió la idea de construir un nuevo conjunto residencial. En esa época, la ciudad era administrada por Aníbal Gaviria Correa, quien llegó a la Alcaldía con el respaldo del Partido Liberal y nombró a Diego Restrepo Isaza como director del Isvimed.

Debido a la problemática, se decidió levantar un bloque de apartamentos en el barrio Barrios de Jesús. En los documentos oficiales, el plan fue presentado como un proyecto de Vivienda de Interés Social dirigido a personas de bajos recursos. Además, se estimaba que estaría listo y en funcionamiento en 14 meses. Cerca de 830 familias serían beneficiadas con las torres.

El contratista encargado del proyecto fue la Unión Temporal Ciudad del Este, integrada por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) y la Unión Temporal Medellín. Esta última estaba conformada por Cemex Colombia, Juan Carlos Gaviria y Germán González Gómez.

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Una vez iniciaron los trabajos aparecieron las primeras dificultades. Sin embargo, ya había comenzado la búsqueda de beneficiarios que podrían acceder a las viviendas mediante el programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA) del Ministerio de Vivienda. El terreno presentó fallas que obligaron a modificar planes y cronogramas, mientras que los primeros obreros llegaron en 2016. Además, muchos compradores no lograban cumplir con los requisitos del programa VIPA, por lo que el número de apartamentos se redujo a 448.

Para continuar, la Unión Temporal Medellín tuvo que reestructurarse tras la salida de uno de sus integrantes. Cemex Colombia cedió su participación a Nuevo Horizonte S.A.S. y a la Sociedad Rivas Mora Construcciones S.A.S. A estos cambios se sumó que, el 30 de septiembre de 2017, debido a los retrasos, el proyecto perdió la posibilidad de continuar con los subsidios del programa VIPA.

Según la alcaldía de Medellín el proyecto ya entró en la recta final, se avanza en los cierres financieros y se quiere entregar en breve la escrituras.

Crédito: Alcaldía de Medellín

Como solución, el Isvimed y el consorcio recomendaron a los compradores renunciar al programa y postularse a la política Mi Casa Ya del Ministerio de Vivienda. Con los múltiples inconvenientes, la fecha de entrega fue reprogramada varias veces: primero para el 23 de junio de 2017, luego para el 30 de junio de 2018 y posteriormente para el 30 de abril de 2019.

En 2019 continuaban los retrasos y el consorcio constructor pidió a los compradores firmar una nueva prórroga, fijando una entrega cercana al 30 de abril de 2020. La llegada de la pandemia volvió a dejar las torres sin un final claro y muchos pensaron que la obra terminaría convertida en un “elefante blanco”. La situación era grave por los cerca de 5.600 millones de pesos invertidos entre Isvimed y los compradores.

Un informe de obra reportó que, para diciembre de 2023, el proyecto tenía un avance cercano al 86,51 %. El contratista Unión Temporal Ciudad del Este insistía en que era posible concluirlo pese al tiempo transcurrido. Para entonces, la unión temporal estaba conformada por Rivas Mora Construcciones S.A.S., representada por Andrés Ricardo Mora; Nuevo Horizonte S.A.S., representada por Víctor Rivas Martínez; y Germán González Gómez, junto con el Isvimed.

Con la llegada de la nueva administración de Federico Gutiérrez, el Isvimed quedó bajo la dirección de Óscar Andrés Cardona Cadavid. El funcionario dejó claro que uno de sus objetivos era finalizar el porcentaje restante de Ciudad del Este. Por ahora, se espera que solo falten semanas para la inauguración definitiva del proyecto.

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