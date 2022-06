La devoción de la esposa de Rodolfo por Lina Moreno de Uribe

.Publicidad.

El petrismo se ha encargado de mostrar que hay muchos puntos en común entre Álvaro Uribe y Rodolfo Hernández. En eso se ha basado la estrategia de campaña de los asesores del líder del Pacto Histórico en las semanas previas a la segunda vuelta presidencial. Sin embargo la declaración de la esposa del ingeniero, en una entrevista para Los Informantes, afirmó que es una gran admiradora de la esposa de Uribe: “Espero que por eso no me vaya a meter en líos, pero no me interesa. Es una mujer que admiro, Lina Moreno de Uribe. La admiro enormemente, ese es mi perfil, además”.

Socorro Oliveros tiene 71 años y desde hace medio siglo es la esposa del exalcalde de Bucaramanga. Es diseñadora de interiores y, a pesar de todo lo que dicen del machismo contra Rodolfo, su esposa es la gerente de la Constructora HG, propiedad del ingeniero y es en la que se hizo una fortuna. Rodolfo, en la mayoría de encuestas, es el ganador en segunda vuelta.

