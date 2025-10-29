El congresista que dice "no nos callarán" guarda silencio sobre los presuntos vínculos de su papá con el narcotráfico

El padre del congresista Julián López contrató a un abogado condenado por narcotráfico. El congresista no ha dicho nada frente a ese vínculo turbio de su familia

Por: Mariana Caicedo |

octubre 29, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El padre del congresista Julián López, cercano a personas condenadas por narcotráfico, y el silencio del representante ante esta situación, ha llevado que la opinión pública cuestione sus actuares políticos.

En las últimas semanas, el congresista Julián López, del partido de la U ha sido centro de la controversia por sus declaraciones frente a la gobernadora Dilian Francisca Toro y su lanzamiento del movimiento "la nueva U". Esto ha llevado a sanciones por parte del partido de tres meses donde no podrá presidir la plenaria de la Cámara y queda sin voz ni voto en el Congreso. Lo cual llevó al congresista a salir con un cartel que dice “No nos pueden intentar callar” mientras estaba amarrado a su silla.

Pero con esta controversia sale a la luz pública una vez más el pasado de su padre, Ritter López, excongresista y exalcalde de Palmira a quien el pasado 15 de enero de 2018, el juzgado cuarto penal municipal de Palmira (Valle) le imputó cargos por la celebración indebida de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades, cuando se desempeñó como alcalde de la ciudad.

La imputación señalada se dio por celebrar el contrato 104-2014 con un abogado inhabilitado por haber sido condenado por narcotráfico, es decir ese proceso tiene plena prueba; amén de la confesión expresa y voluntaria, debido a que, una vez se produjo la noticia de la imputación, en varias declaraciones a medios en la ciudad de Cali y Palmira (Valle), el hoy candidato Ritter López expresó: “haber contratado a su amigo y socio político de más de 25 años, a sabiendas de la condena por narcotráfico en el exterior, pero que no sabía que estaba inhabilitado”.

López es acusado de violar el régimen de inhabilidades por haber contratado al abogado Herney Moncayo, quien está inhabilitado para contratar con el Estado, según la Fiscalía, porque fue condenado por narcotráfico en 2007 y extraditado a Estados Unidos, en una operación coordinada por la DEA en Palmira, como contó en ese momento el diario El País.

Entonces, el papá de Julián López, el exalcalde Ritter López, es una persona vinculada y cercano a Herney Moncayo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Y aquí es donde entra las contradicciones de Julián López, que ahora habla de pulcridad y anticorrupción, pero no ha hablado de las presuntas vinculaciones de Ritter con el narcotráfico.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.