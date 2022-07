La despedida con varillazo del Super de Transporte a Beat, Cabify y DiDi

.Publicidad.

A tres semana de posesionarse el nuevo gobierno, Wilmer Arley Salazar, Superintendente de Transporte, puso millonaria multa a Beat, Cabify y DiDi, cada una de las aplicaciones deberá pagar $574 millones para un total de $1.700 millones. Estas plataformas de transporte habrían incumplido la ley que no permite a vehículos particulares prestar servicio transporte público además de que estos carros no tienen al día la revisión técnico mecánica. La regulación a las plataformas es una tema que el Congreso actual no pudo solucionar, el debate para regular las leyes nunca prosperó y terminaban cayéndose dejándole este polémico debate gobierno del presidente electo Gustavo Petro que será clave a la hora de permitir o prohibir estas plataformas de transporte.

Wilmer Salazar llegó al cargo el año pasado después de ser Superintendente en la Delegatura de Concesiones e Infraestructura en reemplazo de Camilo Pabón. Con el cambio de gobierno, quien tome las riendas de la Superintendencia de Transporte tendrá que seguir lidiando con estas plataformas.

-Publicidad.-

Le podría interesar: