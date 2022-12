Después de un semestre de ensueño, donde los matecañas alzaron el título, Millonarios y Junior no perdieron tiempo y ya le quitaron algunas de sus estrellas

El Deportivo Pereira hizo lo impensado y se alzó como el mejor club de Colombia en el segundo semestre del 2022. Alejandro Restrepo puso a trabajar como un relojito al equipo; y pensando en la Copa Libertadores de América del 2023, se esperaba que las directivas mantuvieran, al menos, la base de la plantilla. Sin embargo, los fuertes del fútbol colombiano, como Millonarios, mostraron sus billeteras y el Pereira poco a poco ha venido perdiendo a sus estrellas.

Sin duda, la baja más importante es la de Leonardo Castro, el delantero del equipo. El futbolista terminó como goleador del campeonato y fue artífice del título matecaña; pero Millonarios sacó su chequera y ya lo confirmó como nuevo delantero embajador para el próximo año, una ausencia que pesará de más en la delantera del equipo risaraldense.

Otro jugador que también ya confirmó su nuevo equipo fue Andrés Correa, lateral importantísimo para la estructura de juego de Alejandro Restrepo. El futbolista firmó con el Once Caldas de Manizales y el próximo año estará compartiendo vestuario con Dayro Moreno y Sherman Cárdenas.

🚨 Andrés Correa (38) está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de #OnceCaldas. El reciente campeón, ya tiene un acuerdo verbal con el conjunto de Manizales hasta diciembre de 2023 ⚪️ 👀 El defensa central sale como agente libre del #Pereira pic.twitter.com/Xi30sNIOmZ — Pipe Sierra (@PSierraR) December 10, 2022

Además de eso, otros rumores también ponen a dos jugadores en el Junior de Barranquilla. Al parecer, Fuad Char no se quedó atrás y también puso el ojo en dos futbolistas campeones, Leider Berrío y Brayan León. Por el lado del Berrío, fue uno de los volantes mas importantes del matecaña en la parte ofensiva; y por el de Brayan, se convirtió en la cuota goleadora desde la banca, dos bajas que pondrán de pa' arriba al DT del Pereira.

🚨🚨 #Junior

Conversaciones adelantadas entre Junior y los atacantes del Pereira Leonardo Castro, Léider Berrío y Brayan León pic.twitter.com/MvehKbdNOO — PlanetaJunior (@PlanetaJunior) December 8, 2022

Aun no se ha confirmado ningun fichaje por parte del Deportivo Pereira; pero no hay duda que con estas bajas tiene que contratar jugadores de experiencia y buen fútbol, no siempre se clasifica a torneos internacionales y la idea es que el matecaña muestre su mejor cara en la Copa Libertadores.