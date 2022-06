La depresión que casi lleva al suicidio a Christian Nodal

.Publicidad.

En una entrevista con la revista Rolling Stone donde el cantante es portada de julio dio a conocer que en su infancia intentó quitarse la vida, pero su abuela Rosario Gil Palomares, quien murió en febrero del 2021 lo salvó.

La vida del cantante ha estado en la mira de los medios gracias a sus nuevos tatuajes en el rostro, su pelea con otros artistas y su relación la rapera argentina Cazzu. Sin embargo, el intérprete de “Adiós amor” explicó que tuvo una niñez complicada, ya que su madre tuvo que combatir una epilepsia mientras su padre trabajaba todo el día para sostener la familia, razón que lo llevó a vivir con sus abuelos.



En consecuencia, el pequeño Nodal Intentó lanzarse de un segundo piso: “No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: '¡Christian! ¡Chamaco pendejo’” explicó en dicha publicación.



Asimismo, el cantante explica que su abuela lo llevó a una iglesia mormona, lugar donde encontró un refugio para su tristeza. “Yo lo pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar. Yo sentí por primera vez a Dios en la música” relata el músico.

Dentro de la entrevista, Christian Nodal también da a conocer que debido a su situación económica no tuvo videojuegos ni celular, por el contrario, sus vivencias fueron en torno a juegos como los trompos, quemones y hacer casitas en los árboles. A pesar de todo, el cantante de 23 años del género regional mexicano encontró su camino para sanar en la música.

#RSEE008 | Cae la noche en Los Ángeles a mediados de mayo. El sonido de las botas texanas de #ChristianNodal lo precede. Ahora luce un nuevo tatuaje en su rostro donde colecciona una serie de historias de amor, dolor y familia.⬇️ @elnodal https://t.co/AN1xYwTyRk pic.twitter.com/Wmocbz7pw1 — Rolling Stone en Español - México (@RollingStoneMX) June 26, 2022