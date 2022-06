La decadencia suprema de Sábados Felices: Epa Colombia, su invitada de honor

A Caracol no le bastó con la burda copia de la influencer Daneidy Barrera, sino que con el ánimo de empeorar las cosas, decidieron contar con la original

Tras haber perdido toda su gracia y dejar de ser uno de los programas más queridos por los colombianos, Sábados Felices se rebaja como nunca antes. Con motivo de la conmemoración de los 50 años del programa sabatino, Epa Colombia publicó en sus redes sociales que fue invitada a hacer parte de la gala en honor a este.

Y es que si hay algo peor de ver una Epa Colombia haciendo mofas, es dos de ellas haciéndolo, lo que pudimos ver en las historias de la vendedora de Keratinas. Quien junto a María Auxilio, la cual apareció vestida tal cual como Daneidy, hizo una de sus más bajas imitaciones. Cantando, hablando de sus Keratinas, de su pareja y de la buena mano, ambas hicieron burla de la vida de Epa.

Por su bajo nivel de audiencia, el programa ha recurrido a medidas desesperadas. No se sabe cómo será esta gala, pero aunque no se espere nada de ella, seguramente logrará decepcionar a los televidentes que se conecten con la celebración del programa que ya no sabe a qué más recurrir para atraer más audiencia. Que contrario a la publicidad de Cossio, la aparición de Epa Colombia reviva el programa al que se conectaban antes los colombianos cada sábados en la noche.

