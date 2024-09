La decisión final de Faryd Mondragón sobre su llegada al Junior de Barranquilla; “agradezco a Farías”

.Publicidad.

Una de las grandes movidas que se rumorearon con la llegada de César Farías a la dirección técnica del Junior de Barranquilla, fue la posibilidad de ver a Faryd Mondragón como el nuevo asistente técnico del equipo. El venezolano quería contar con los servicios del exarquero de la selección Colombia en la institución tiburona, por lo que rápidamente empezó los contactos. En primer momento, el entrenador fue un intermediario; pero luego el periodista de Win Sports habló de sus condiciones directamente con Fuad Char. Tras varias semanas, por fin se conoció su decisión.

Tras su retiro en 2014, Faryd Mondragón ha hecho parte de algunos medios de comunicación, siendo Win Sports uno de los más importantes. Foto: farydmondragon

Faryd Mondragón, lejos de ser asistente técnico de Junior de Barranquilla

Después de estar durante algunas semanas negociando su llegada al Junior de Barranquilla, se conoció por buena fuente que el exarquero de la selección Colombia decidió rechazar la oferta y seguir trabajando en Win Sports. El encargado de dar la información fue su compañero de trabajo, Carlos Antonio Vélez, quien hizo un resumen de lo que fueron las conversaciones entre el exfutbolista y el dueño del equipo, Fuad Char. Al parecer, la decisión de Faryd Mondragón se tomó con base en la propuesta salarial hecha por el club, la cual no llenó sus expectativas.

“Faryd hizo un pedido económico, que me parece que se acomoda, no solo a lo que él gana, sino también al cambio de rol y de ciudad. (…) Fuad Char le hizo la contraoferta y ya Faryd tomó una determinación y es que no va a Junior de Barranquilla. Se queda con nosotros” fueron las palabras del periodista, quien confirmó que todas las conversaciones se dieron después de que el exarquero le pidió a César Farías negociar en solitario, y no como parte del cuerpo técnico.

La revelación de Carlos Antonio Vélez se suma a la que ya había hecho el mismo Faryd Mondragón hace algunos días, en la que confirmó tener todas las intenciones de hacer parte del Junior de Barranquilla; pero que, lamentablemente, aun no se llegaba a un acuerdo económico: “Me motiva el proyecto de Junior y quiero aceptarlo, quiero darme esa oportunidad, pero no hemos llegado a un acuerdo económico (…) Agradezco a Farías y a don Fuad” aseguró el exarquero, quien parece que, efectivamente, tendrá su futuro lejos de Barranquilla.

