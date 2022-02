La decepción de los hinchas de Atlético Nacional con Giovanni Moreno

El histórico jugador verdolaga llegó como un fichaje de lujo al equipo, sin embargo, no ha terminado de convencer a nadie. La afición está desilusionada

.Publicidad.

En toda una novela se convirtió el fichaje de Giovanni Moreno a Atlético Nacional. Desde mediados de diciembre se empezó a especular desde la prensa que el jugador, que en ese entonces militaba en el fútbol chino, podría llegar al fútbol colombiano para vestir la camiseta verde y blanca del conjunto de Medellín. Muchos rumores salieron a la luz: que no iba a fichar porque no le iban a pagar suficiente; que iba a llegar al equipo sin paga, solo por amor a la camiseta; que desde China no querían que se fuera. Finalmente el jugador llegó a suelo colombiano y el verde paisa se logró hacer con sus servicios.

Para muchos hinchas, la llegada del ex 10 de la selección le iba a dar el toque de calidad que le había faltado al conjunto paisa finalizando el torneo del 2021, y la ilusión de volver a ver a Gio en el Atanasio Girardot se hizo fuerte. El volante ofensivo pintaba ser el mejor fichaje de Nacional para el 2022.

-Publicidad.-

Sin embargo, la ilusión se volvió desilusión y el inicio del semestre no ha sido el mejor para Moreno. Quienes esperaban un derroche de buen fútbol por parte de él, se han quedado esperando, y después de tres partidos jugados, ni siquiera como titular, los aficionados ya no esperan ver al Giovanni que los enamoró entre 2008 y 2010.

Giovanni Moreno. El ídolo de un montón de 'hinchas'. Qué nivel tan lamentable. — RadarVerdolaga (@RadarVerdolaga_) February 7, 2022

Publicidad.

Hay que decirlo, así algunos hinchas del #Nacional se enojen: el nivel de Giovanni Moreno es lamentable. Trota, no presiona, parece un ex jugador.

El equipo se descompone cuando entra. — Yamid López (@DimayZepol) February 7, 2022

El nivel en el que volvió Giovanni Moreno es terrible, pero la prensa no lo va a decir. — Cristian Jiménez (@CristianLJD) February 7, 2022