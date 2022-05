La Cumbre de las Américas, cada vez insustancial e ineficaz

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

La primera semana de junio se realizará la novena Cumbre de las Américas. Lo raro no es que Estados Unidos que funge como anfitrión y al parecer dueño de la Cumbre haya anunciado que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La noticia es que los 14 países del Caricom anunciaron que no irían por esta exclusión y, Bolivia, México y Argentina manifestaron también su desacuerdo con la misma. Esto hace que de los 35 países de América Latina 20 o no participarán algunos lo harán a regañadientes. Quedan 15 en la lista de posibles asistentes, menos de la mitad. Pero entre esos hay muchos matices. Gabriel Boric y Pedro castillo anunciaron que en la Cumbre anunciaran la citación de una próxima cumbre de jefes de Estado latinoamericanos en Chile con lo cual renuevan tímidamente la idea buscar una vocería latinoamericana en el mundo, pero al mismo tiempo desestiman el papel de la Celac que realizó en septiembre de 2021 su Sexta Cumbre con asistencia de 33 de los 35 países. Si a esto le sumamos la exclusión de Guatemala y el Salvador de la Cumbre por la Democracia presidida por Joe Biden en diciembre de 2021, suman 22 los países de América Latina que no gozan de los afectos de Washington. No está en su mejor momento la diplomacia de Biden en la región. Habría que añadir que Brasil con su oposición a las sanciones económicas a Rusia y a la exclusión de ese país del G 20, no se ha sumado a la campaña más importante que ha realizado Estados Unidos en las últimas décadas con su intervención en el conflicto entre Ucrania y Rusia, con ello queda en 12 la lista de quienes acudirán posiblemente en forma dócil a la cita en Los Ángeles.

A pesar de la inmensa parafernalia y gastos millonarios que han implicado las 8 Cumbres de las Américas que se han realizado, en realidad han resultado bastante inútiles. Desde 1994 hasta 2005 estas giraron en torno al nacimiento y muerte del Área de Libre Comercio de las Américas, que resultó un costoso fracaso. Las tres cumbres siguientes realizadas bajo el mandato de Obama en Puerto España, Trinidad y Tobago (abril de 2009), Colombia, Cartagena (abril de 2012) y Ciudad de Panamá, Panamá no tuvieron mayor trascendencia y sus resultados fueron la firma de acuerdos retóricos y se recuerdan por circunstancias anecdóticas como el despliegue de 8.000 efectivos en Cartagena o el regalo que hizo Chávez en Trinidad del libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, la referencia de Obama en Cartagena a que Colombia era un modelo en la lucha contra el narcotráfico o la presencia de Cuba en Panamá. los temas y acuerdos se han borrado en la distancia como si nunca hubieran existido. En la octava cumbre realizada en abril de 2018 en Perú, tuvo como eje la lucha contra la corrupción justamente en un país en el cual los últimos 5 presidentes han sido condenados, enjuiciados o están prófugos de la justicia.

-Publicidad.-

_______________________________________________________________________________

El de las migraciones es un problema real y grave y lo que Estados Unidos quiere es atajar los miles de inmigrantes que llegan a su país

Publicidad.

_______________________________________________________________________________

Para la novena cumbre que se realizará en Los Ángeles los platos fuertes son las migraciones y la democracia. El de las migraciones es un problema real y grave y lo que Estados Unidos quiere es atajar los miles de inmigrantes que llegan a su país, pues les es más barato que los países que permitan el tránsito de estas personas asuman el compromiso de mantenerlas que asumir de por vida su incorporación a la economía estadounidense. En un acto de doble moral se permite la llegada de inmigrantes a realizar los trabajos más precarios y al mismo tiempo se adoptan medidas policivas para controlar su llegada, El resultado es garantizar que las condiciones salariales más bajas se mantengan para esa parte importante de la población entre ella 40 millones de mexicanos. Es inminente el fin del llamado título 42 por medio del cual se permite una expulsión de los inmigrantes, argumentando razones de salud pública y que ha permitido la deportación de un millón setecientos mil refugiados desde marzo de 2020. Las deportaciones de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños aumentaron un 583% en el primer trimestre de 2022. Seguramente en la Cumbre se llegará a algún acuerdo en materia de ayuda económica a los países que expulsan mano de obra y en estas semanas se ha vivido un intenso regateo, peo no se espera que la potencia del norte con su enorme déficit fiscal de 30 billones de dólares y el enorme gasto en su intervención en Ucrania, sea muy generoso. Puede haber un acuerdo para responsabilizar a las víctimas de la inmigración de resolver el problema, pero no quedará claro que la inmigración no es causa de los problemas sino un síntoma del deterioro de la economía al sur del Rio Bravo. La desigualdad, la pobreza, el deterioro ambiental causados por un modelo económico injusto están entre las causas de la inmigración el aumento en las tasas de interés va a provocar un aumento de la deuda. Por el lado del tema de la democracia habrá enunciados generales, un intento de alinear a la región con la geopolítica estadounidense y muy pocas lecciones prácticas pues si alguna democracia está en crisis es la del gigante del norte.

@EnriqueDazaG