La culpa no es de Lorenzo

No vi los últimos dos partidos de eliminatorias entonces es osado de mi parte opinar. Pero lo que me dicen las personas con que hablé y lo que leí en la prensa no es de buen augurio.

No discuto que los resultados, que al final son lo que importa, son buenos. Triunfo de local ante una siempre dura Venezuela y empate de visitante en Chile para quedar terceros.

Pero el funcionamiento del equipo, salvo en el segundo tiempo contra Venezuela, parece no haber sido el mejor. A mi modo de ver en las selecciones, especialmente las suramericanas donde hoy en día es raro encontrar dos jugadores que jueguen en el mismo club, el técnico antes que nada debe ser un seleccionador.

Por su puesto que tiene que haber una idea de juego y se tienen que tener variantes, pero lo más importante es poner a los jugadores a jugar en posiciones que conozcan, y sobre todo, escoger a los mejores.

Por eso se llaman selecciones, porque al final la principal tarea es escoger. Y es en ese punto donde Lorenzo no me inspira confianza.

Lorenzo ha dejado claro que para él, el pasado importa más que el presente. James Rodríguez cuya carrera viene en picada hace 5 años, y venía de un parón de seis meses, no solo fue convocado, sino que le dio minutos en ambos partidos.

Mientras que Juan Fernando Quintero que jugó poco en el Junior el primer semestre por lesión, pero desde que llegó a Racing en Argentina anda enchufado, 6 partidos de 6 como titular, lleva 2 goles y 2 asistencias, se quedó en el banco los dos partidos.

Si había un volante ofensivo experimentado y con presente en este momento, era Quintero no James. Y si hay uno promisorio es Yaser Asprilla, a quien ni siquiera convocó.

Mateus Uribe, de los peores calificados contra Chile, se fue a mitad de año del Porto a Catar. La intensidad del futbol en Catar debe ser cuando mucho como la de primera división en Colombia, solo que los jugadores ganan como en Europa.

Entiendo que lo que Lorenzo quería era un 8, porque con un 4–3–3 se necesita por lo menos un volante de ida y vuelta, y esa no es la posición a la que esta acostumbrado Wilmar Barrios. Pero se olvidó por completo de la existencia de Steven Alzate, volante de ida y vuelta cedido por el Brighton desde la temporada pasada al Standard de Lieja Belga, donde ha tenido mucho éxito. ¿Si Lorenzo ve a los del Genk en Bélgica (Cuesta y Muñoz), por qué no ve a Alzate?

Y no me canso de repetirlo, Borré (28 años) no es un killer. Sí, apoya mucho en defensa y se asocia bien, pero por delante de él tenemos varios centros delanteros con mejor presente, que o llama y no prueba (Córdoba y Casierra), o ni siquiera llama (Cucho Hernández y Luis Suarez).

A mi juicio, antes que Borré están Cucho Hernández y Luis Suarez.

Suarez (25 años) llegó cedido al Almería en Enero donde rápidamente se afianzó como titular. Estuvo disponible en 21 partidos, en los cuales disputó el 78% de los minutos, haciendo 4 goles y 5 asistencias. Suarez se enfrenta todos los fines de semana a defensas de la talla de las del Sevilla, Villareal, Atletico de Madrid, Real Madrid y Barcelona.

En el mismo semestre Borré en Alemania disputó apenas el 41% de los minutos, haciendo un solo gol y una asistencia.

Por Suarez, el Almería ejecutó la opción de compra obligatoria. Borré salió cedido del Frankfurt al Werder Bremen, a pesar del Frankfurt haber vendido al centro delantero que le quitó la titularidad.

El caso más insólito es tal vez el del Cucho Hernandez (24 años). En lo que va corrido del año ha estado disponible en 27 partidos en la MLS, disputando el 82% de los minutos, y lleva la medio bobada de 13 goles y 7 asistencias.

La inclusión de Yerry Mina como titular en ambos partidos la entiendo. Mina terminó el semestre anterior de titular en el Everton y es de esos pocos jugadores que aporta jerarquía, además de gol. Pero tras la lesión de Mina frente a Chile, Lorenzo recurre a Davinson Sánchez en vez de Carlos Cuesta. Sánchez jugó el 25% de los minutos la temporada pasada, Cuesta el 97%.

Son demasiados errores de juicio que no tienen explicación. Lorenzo no solo no trae a jugadores clave, sino que enre los que trae, no escoge a los mejores.

Pero al final la culpa no la tiene Lorenzo, la tienen los directivos de la Federación que lo nombraron. Teniendo la cuarta nómina más cara de Suramérica, el equipo lo dirige uno de los dos técnicos menos experimentados. Hasta Perú y Bolivia tienen técnicos con más credenciales.

Mientras unos países buscan la excelencia, Uruguay contrató a Bielsa, Brasil persigue a Ancelotti, y otros buscan al menos innovar, Ecuador con el español Félix Sánchez, Colombia se quedó anclada en el pasado.

Al Mundial seguramente clasificaremos porque en el nuevo y descabellado formato con 48 países, de la Conmebol van 7 de 10 si el clasificado al repechaje gana la llave. En otras palabras, para no ir al repechaje tenemos que quedar por detrás de Perú, Venezuela y Bolivia.

¿Pero qué papel haremos y qué papel podríamos haber hecho con un técnico a la altura de los jugadores?

PD: Me enteré esta semana de que tenemos un lateral por izquierda (Cristian Borja) que está jugando Champions con el Braga, lo cual no tenía ni idea. Lorenzo por lo visto, tampoco.