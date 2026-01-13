La crisis que sacó del aire a W Radio que terminó unida a la cadena Caracol donde Julio Sánchez Cristo seguirá mandando

Desde que Prisa Media quedó en manos del inversionista francés Joseph Oughourlian principal accionista del fondo Amber Capital representado en Colombia por Gustavo Serpa quien llegó a la cúspide de carambola, por ser el Presidente de Millonarios cuando el francés se quedó con el club, se sabía que desde ese momento el tema era de rentabilidad como cualquier inversión. No se trato de una apuesta periodística ni una aventura mediática sino de números. Y los números no dieron y el comienzo de diciembre llegó sin tregua.

La decisión llegó desde Madrid, España donde está el cuartel general de Prisa Media y donde también vive Julio Sánchez Cristo quien sigue siendo la cabeza, aunque no desde el espacio que se inventó y posicionó con éxito W Radio, sino desde la casa donde el se hizo como periodista: Caracol. Así lo dejó saber en su cuenta de Instagram, con dos canciones que aludían a su despedida y el anuncio de su regreso a otro lugar.

El edificio de Carrera 7 con 67 donde operan las dos emisoras que en cuestión de un día de finales de noviembre pasado tuvieron que abandonar las instalaciones, ordenes perentorias que carácter la laboral sin explicación alguna. No hubo oportunidad de despidos al aire sino simplemente su voz dejó de escucharse como ocurrió con el jefe del sistema informativo de Caracol Alfonso Ospina y periodistas de la W recientemente premiada como Paula Bolívar por sus investigaciones que destaparon el escándalo de los carrotanques de UNGRD en La Guajira y junto a ellos una seguidilla de reporteros, productores, técnicos que se dijo llegaron a ser 40 personas las despedidas.

Después del recorte radical llegó la expectativa de la nueva programación de cuñas de recordación de Caracol, como la emisora ha estado desde décadas en los hogares de los colombianos y este martes 13 de enero será el estreno de la parrilla con los sobrevivientes pero con una estructura informativa diferente.

El tradicional 6am-9am que dirigió por años Dario Arismendi, sucedido por Gustavo Gómez será asunto del pasado y de la fusión resultó la unión de Vanessa de la Torre de Caracol con Juan Pablo Alvira de la W como las caras del medio día después de que Julio Sánchez Cristo cierre la franja informativa de la mañana con el sello de la W pero con ingredientes de 6 Am-9AM.

Al mediodía aparece un noticiero compacto, luego espacios de análisis y opinión, la tarde se reorganiza, desaparecen formatos como El VAR y se refuerzan clásicos como La Luciérnaga, Hora 20 y La Polémica. No hay lugar para la abundancia: hay lugar para lo que funciona.

La fusión de las dos emisoras del Grupo Prisa en Colombia no es solo una reorganización de parrillas. Es el reconocimiento explícito de que la radio, incluso la radio grande, incluso la radio influyente, ya no puede sostenerse como antes. Los hábitos cambiaron, la publicidad se fragmentó, las audiencias envejecieron y el negocio dejó de ser previsible.

A partir de este 13 de enero, Caracol y W dejaron de ser competidoras internas para convertirse en una sola señal, Caracol-W, una emisora híbrida que concentra voces, franjas y marcas. La nueva parrilla confirma el rumbo: menos programas, más horas para los nombres que todavía arrastran audiencia.

Detrás de esta decisión está la estrategia global de Prisa, un grupo que dejó de pensar solo como empresa de medios y empezó a actuar como un activo financiero que debe ser rentable, eficiente y atractivo para sus inversionistas con la lógica clara de no más números en rojo y resultados financieros positivos. A la cabeza de la tarea está un equipo directico compuesto por El director general de Prisa Media para América y presidente de Caracol Radio en Colombia es Felipe Cabrales Urdaneta, quien lidera la estrategia regional, acompañado por Fernando Carrillo, quien luego de ser procurador general de Colombia llegó al cargo de Vicepresidente de Prisa; mientras que Roberto Pombo fue nombrado Director Editorial de Prisa Media en Colombia, y Alejandro Santos Rubino es el Director de Contenidos para Prisa Media.

El reto más que periodístico es empresarial: dejar de dar pérdidas y producirle rendimiento económico al inversionista francés Joseph Oughourlian quien entiende la información en Colombia a través de la Caracol, la primera cadena radial colombiana, como un negocio más de las múltiples inversiones de su fondo Amber Capital.

