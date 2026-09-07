- La crisis migratoria en España demuestra que el problema no es la frontera sino la falta de futuro

Más de 72.000 intentos de ingreso en Ceuta reabren el debate sobre las relaciones diplomáticas y la falta de futuro entre España y Marruecos

Texto escrito por: Yoshira Sierra

La crisis migratoria de Ceuta volvió a poner en el centro de la discusión la relación entre España y Marruecos. A finales de julio, más de 72.000 personas intentaron entrar en territorio español desde Marruecos. La mayoría eran marroquíes, aunque también había personas procedentes de otros países africanos y de Oriente Medio. El intento dejó decenas de muertos y miles de personas quedaron atrapadas en Ceuta.

Antes de abordar los problemas políticos entre estas dos naciones, tenemos que preguntarnos, ¿Por qué tantas personas quieren llegar a españa? La respuesta no puede reducirse a que buscan entrar ilegalmente a Europa. Muchos jóvenes pasan años esperando una oportunidad para cruzar debido a las dificultades económicas y a la falta de oportunidades en Marruecos. El corresponsal de la Cadena SER en Marruecos, Marc Ferrà, señaló además que muchos jóvenes no emigran necesariamente por hambre, sino por una “crisis de expectativas”, incluso personas formadas sienten que no tienen un futuro suficientemente atractivo en su país.

España representa para muchos de ellos una posibilidad de encontrar empleo, mejores condiciones de vida y, en algunos casos, llegar a un país donde ya tienen familiares o conocidos. No es casualidad que Marruecos se encuentre entre las principales nacionalidades de los nuevos inmigrantes que llegan a España. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que los marroquíes estuvieron entre los tres principales grupos de nuevos llegados al país.

Sin embargo, la migración también tiene un contexto político. España y Marruecos se necesitan el uno al otro para controlar esta frontera. De hecho, durante la crisis, ambos países acordaron reforzar la coordinación y agilizar la devolución de quienes habían entrado irregularmente en Ceuta. El Ministerio del Interior español calificó de “ejemplar” la colaboración marroquí en materia migratoria.

Y lo que podemos notar de toda esta situación es que: España necesita a Marruecos para controlar parte de sus fronteras, pero Marruecos también tiene sus propios intereses políticos. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, volvió a reivindicar recientemente el supuesto derecho histórico y geográfico de Marruecos sobre ambas ciudades, mientras España rechazó cualquier cuestionamiento de su soberanía.

El antecedente de 2021 demuestra hasta qué punto esta relación puede complicarse. Ese año, cerca de 9.000 personas entraron en Ceuta en medio de una crisis diplomática entre ambos países. Se ha planteado incluso que episodios como este pueden entenderse como una forma de coerción política. No significa que esté demostrado que Marruecos haya provocado deliberadamente la crisis actual; de hecho, el Gobierno marroquí atribuyó lo ocurrido a las redes sociales, las mafias y la desinformación.

Por esto, el debate debe ir más allá de quien tiene la culpa de la crisis, ya que españa tiene derecho a mantener un control de su frontera y marruecos tiene la responsabilidad de controlar lo que sucede en su territorio, sin embargo es deber de ambos recordar que las personas que cruzan aquellas fronteras no son solo efectos colaterales de sus tensiones políticas.

Los Estados pueden proteger sus fronteras, pero no pueden utilizar esa frontera para olvidar a quienes están detrás de ella. Cada persona que decide arriesgar su vida para cruzar tiene una historia, unas necesidades y unas razones. Y cuando miles de personas están dispuestas a hacerlo al mismo tiempo, queda claro que el problema no está únicamente en la frontera,también está en las condiciones que hacen que una vida al otro lado parezca una mejor opción.

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