- La trampa detrás del éxito de Spider-Man que quieren vender como un hito de la historia del cine

Texto escrito por: Eduardo Reyes Monroy

Ese fue el titular con el que me encontré recientemente en los portales de entretenimiento. Y fue precisamente esa frase —“ninguna otra película había conseguido en la historia del cine”— la que me hizo detenerme:

“Spider-Man: Brand New Day logra un récord que ninguna otra película había conseguido en la historia del cine”.

¿Realmente estamos hablando de un récord histórico? ¿O simplemente estamos confundiendo una cifra de dinero con una medida de éxito?

Nadie va a discutir que las grandes producciones actuales muevan cantidades extraordinarias de dinero; de hecho, hace menos de dos meses presenciamos la misma euforia global con 'La Odisea' de Christopher Nolan y sus reportes de recaudación. Matemáticamente, acumulan montañas de dinero. Sin embargo, clasificar la grandeza o el éxito de la historia del cine exclusivamente bajo el peso del dinero bruto es profundamente desequilibrado, injusto y distorsiona la realidad.

Porque hay algo que los titulares suelen olvidar: el precio de la entrada también cambió. Y mucho. No se necesita ser un experto macroeconómico para entender que un boleto en los años cincuenta o setenta costaba una fracción de lo que pagamos hoy en una sala moderna, inflada además por recargos en formatos especiales e IMAX. Por pura inercia de la inflación y el encarecimiento del costo de vida, los grandes estrenos contemporáneos parten con una ventaja evidente frente a los titanes del pasado cuando el éxito se mide únicamente en dinero bruto. Clasificar la grandeza del cine midiendo solo la caja registradora y no las personas sentadas en las butacas es jugando con las cartas marcadas.

Cuando se corrige el efecto de la inflación y se intenta aproximar el verdadero alcance de las audiencias, el panorama mundial cambia drásticamente. Bajo esta lupa, la reina indiscutible sigue siendo 'Lo que el viento se llevó' (1939) —que, según diferentes estimaciones y dependiendo de la metodología utilizada, hoy superaría los 4.200 millones de dólares de recaudación estimada— seguida de cerca por fenómenos de masas transversales como 'Avatar' y 'Titanic'.

Bajo la tramposa métrica del dinero actual, la industria y los medios relegan injustamente al olvido a verdaderos hitos de la cultura popular que paralizaron y movilizaron a sociedades enteras, como la espectacularidad de 'Ben-Hur' o la devoción masiva ante 'Los diez mandamientos'. Lo mismo ocurre con fenómenos sociológicos como la locura juvenil que desataron John Travolta y Olivia Newton-John con 'Brillantina (Grease)'. Estas producciones desaparecen de los ránkings modernos simplemente porque sus millones de boletos se vendieron a precio de centavos de su época, pero en impacto real, llenaron muchas más salas que los efectos especiales de hoy.

El éxito real tampoco es solo un asunto de asistencia; es también un reflejo de respeto artístico y trascendencia en el tiempo. Mientras que un coloso del pasado como 'Ben-Hur' consolidaba su impacto histórico al recibir 12 nominaciones y ganar 11 premios Óscar, los ruidosos éxitos de taquilla actuales rara vez logran el mismo reconocimiento de la crítica, dependiendo casi exclusivamente de fórmulas comerciales repetitivas y campañas publicitarias masivas.

Los ránkings modernos que replican los medios no nos hablan de la calidad ni del verdadero alcance de las películas, sino de lo costoso que es vivir hoy en día. Esta obsesión global por anunciar récords semanales no es más que una astuta estrategia de mercadeo unificada para construir una percepción artificial de éxito y generar urgencia en el consumidor. No nos dejemos engañar por los titulares efectistas. El valor de una obra de arte no se cuenta en billetes recaudados, sino en las salas que realmente conmovió y en su capacidad para sobrevivir intacta en la memoria colectiva a través de las generaciones.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..