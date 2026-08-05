- La costumbre escolar que se está perdiendo por el uso apresurado de las redes y la tecnología

La tecnología y el desinterés desplazaron al periódico mural en las escuelas, un espacio clave para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes

Texto escrito por: David Auris Villegas

¿Quién silenció la voz de los periódicos murales? Muchos respondieron que fue internet y la inteligencia artificial; sin embargo, un valiente colega afirmó que nuestra actitud facilista los está condenando al olvido. Esta reflexión surgió cuando fui invitado a brindar una conferencia a docentes de educación básica sobre estrategias para enseñar a producir textos. Durante la charla, varios colegas me solicitaron enseñarles a utilizar la inteligencia artificial y, sobre todo, cómo publicar los productos de los estudiantes en las redes digitales.

Les pregunté dónde están los periódicos murales de sus escuelas. Algunos respondieron que eran cosa del pasado y que solo se utilizaban durante las celebraciones del calendario cívico escolar. Seguí con mis pesquisas: ¿y el resto de los días? La respuesta fue un rotundo “no lo usamos porque estamos en la modernidad tecnológica”. Entonces comprendí que el verdadero problema es que la escuela dejó de utilizar el periódico mural como un espacio poderoso para desarrollar el talento de los estudiantes.

Es cierto que vivimos en una época en la que la inteligencia artificial invade nuestras vidas; pero, en gran parte de las zonas rurales, el acceso sostenido a internet sigue siendo limitado. Frente a esa realidad, recordé al gran pedagogo Célestin Freinet, quien introdujo el periódico escolar en la década de 1920 para que los estudiantes comunicaran sus ideas y sus reflexiones. Asimismo, durante el evento académico, cité a la educadora Esther Wojcicki, quien demuestra que escribir para un público real fortalece el pensamiento crítico y las habilidades comunicativas de los estudiantes.

Por ello, sostengo que el periódico mural debe convertirse en una política institucional escolar, renovándose su publicación cada lunes con las producciones de los estudiantes. Esta elaboración de contenidos dirigidos a un público real potencia las competencias cognitivas, las habilidades comunicativas, el pensamiento crítico, creativo e innovador, además del trabajo cooperativo.

Es así que un periódico mural puede contener editoriales, columnas de opinión, noticias, reportajes, entrevistas, cuentos, poemas, arte y cualquier contenido educativo. Publicado semanalmente, deja de ser un simple tablero decorativo para convertirse en la gran vitrina escolar donde los estudiantes hacen visible su talento, fortaleciendo el vínculo con los padres de familia y la comunidad.

Definitivamente, una escuela con un periódico mural activo motiva a los estudiantes a producir contenidos de impacto al ver sus textos valorados por la comunidad educativa. Esto demuestra que este recurso es una ventana que visibiliza el talento humano, mientras coexistan maestros que los motiven a visibilizar sus producciones.

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