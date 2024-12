- La Corporación Minuto de Dios lleva esperanza y solidaridad a Chocó e invita a unirse a esta causa

Por: Marisabella Pantoja |

diciembre 03, 2024

Con el compromiso de transformar vidas y atender las necesidades de las comunidades más vulnerables y ante la reciente emergencia invernal, la Corporación Organización El Minuto de Dios, en alianza con diversos actores, ha llevado a cabo una misión humanitaria de gran impacto en el departamento del Chocó.

Gracias al apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se logró trasladar desde Bogotá un total de 10,2 toneladas de ayudas que incluye: ropa y zapatos, leche en polvo gracias a Fedegan, mercados, kits de aseo, sillas de ruedas, artículos de Totto, colchonetas y pañales, destinadas a beneficiar a más de 1.000 familias, que representan aproximadamente 4.000 personas, en los municipios de Istmina y Quibdó.

Adicionalmente, se están distribuyendo 350 cajas de Mannapack, un alimento fortificado a base de arroz, verduras y soya, que beneficiará a 3.150 familias, cerca de 12.600 personas. Este esfuerzo cuenta con el valioso respaldo de la Armada Nacional, que ha facilitado el transporte del Mannapack desde Cartagena hasta Turbo por vía terrestre, y posteriormente hasta Quibdó por río.

Este logro no habría sido posible sin la colaboración de nuestros aliados: Orden de Malta, Repan, Food for the Poor (FFTP), Fedegan, Totto, Colsubsidio, Nosotras, Banco de Alimentos, Espumados S.A., la Fuerza Aeroespacial y la Armada Nacional de Colombia.

Sin embargo, la labor no termina aquí. Las necesidades son inmensas y y la situación en ese territorio sigue presentando grandes dificultades, por ello, invitamos a todas las personas y empresas solidarias a sumarse a esta causa. Su aporte puede marcar una diferencia en la vida de miles de familias que hoy necesitan de nuestra ayuda.

Cuenta de Ahorros Davivienda: 0040 0016 0590

Página web: www.minutodedios.org

Juntos, sigamos llevando esperanza, amor y solidaridad a quienes más lo necesitan.