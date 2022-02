La Copa Libertadores que le robó Nacional al poderoso Millonarios de Rodríguez Gacha

.Publicidad.

Es triste recordarlo pero hubo una época en la que Colombia era potencia en Suramérica. En la Libertadores, entre 1985 y 1999, los clubes colombianos salieron seis veces subcampeones, una vez campeones y seis veces semifinalista. Era un dominio total. En 1989 los máximos candidatos a ganarse la Copa Libertadores eran Millonarios y Nacional. La nómina del primero era de ensueño y se había cimentado en el poder del máximo accionista del equipo de Gonzalo Rodríguez Gacha, el temible jefe de finanzas del Cartel de Medellin,el hombre que ese año ordenó la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento.

Nacional era la base de la selección Colombia que después se clasificaría, después de 28 años, a un mundial de fútbol luego de empatar en Tel Aviv 0-0 contra Israel. El técnico era el mismo, Francisco Maturana y tenía figuras rutilantes como Palomo Usuriaga, Chonto Herrera, René Higuita y el Bendito Fajardo. Millonarios, con la plata del narco, había contado con estrellas internacionales, a diferencia de Nacional que se hacía llamar Los puros criollos. El arquero era Sergio Goycoechea, quien un año después sería la figura de Argentina en el mundial de Italia, atajando penales claves que llevarían al equipo de Bilardo a la final contra Alemania. Tenían a la Gambeta Estrada, el Pájaro Juarez y Rubén Dario Hernández. En Medellín Nacional ganó 1-0 con gol del Palomo Usuriaga.

A la vuelta el clima no podía estar más enrarecido. En esa época no habían tantos hinchas bogotanos del Nacional, los que estaban en la tribuna habían llegado desde Medellín. El partido fue un monólogo en donde Millonarios dictaba las condiciones. La presión surtió efecto y Millos se puso adelante con gol de la Gambeta Estrada, uno que siempre le anotaba a los verdes. Luego los desbordes de Arnoldo Iguarán enloquecían a Andrés Escobar y Luis Carlos Perea, centrales de los verdes. Hasta que ocurrió la polémica. Una clara falta a Arnoldo Iguarán por parte de Higuita que no vio el árbitro Hernán Silva, abrió una herida que no sana. Juzguen ustedes:

Después de derrotar a Millonarios Nacional aplastó 6-1 la serie al Danubio de Uruguay en semifinales y luego derrotó en penales a Olimpia del Paraguay en la mejor actuación de la carrera de Higuita. Los hinchas azules nunca le perdonaron lo que fue una clara injusticia arbitral que habría coronado a Millonarios como el primer campeón colombiano de la Copa Libertadores.