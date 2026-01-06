La cooperativa de productores de leche del Caribe, un sueño que empieza a marchitarse

Fundada hace más de 90 años por 38 ganaderos pequeños, Coolechera impulsó la región, pero entró en crisis y fue intervenida por la Supersolidaria, María J. Navarro

El 16 de abril de 1933, 38 pequeños ganaderos decidieron fundar una de las primeras cooperativas de leche del país, igual que otras iniciativas que nacían en otras partes del país La decisión fue fruto de la inestabilidad de los precios, el deseo de comercializar de manera directa la leche y la búsqueda de mejores condiciones económicas para los pequeños productores de leche del Atlántico. Con la cooperativa se buscó eliminar los intermediarios.

La expedición de la ley 134 de 1931, donde se reglamentó el funcionamiento de las iniciativas cooperativas en Colombia creo el escenario legal que necesitaban. Nació con mucho vigor en 1933 y tres años después inauguraron la primera sede de Coolechera en la Calle 17 en Barranquilla. En esos años solo vendían leche en botellas de vidrio, y comercializaban alrededor de 4000 litros que llegaban hasta Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Palmar de Varela y Polo Nuevo. Pasaron algunos meses antes de estar listos para inaugurar la primera planta pasteurizadora y cuartos de enfriamiento del producto. Coolechera logró dar este primer paso en Pivijay, Cesar.

Vinieron más cosas. En 1963, se inauguró la primera planta de pulverización. En el nuevo lugar se tenían equipos modernos de pasteurización, envase y refrigeración, capaces de procesar 20 mil litros de leche al día. Coolechera necesitó más centros de tratamiento por la demanda. Alrededor del año 1975 se disponían de dos plantas operativas más además de la de Pivijay, en Fundación, y Calamar. Una vez tratada la leche se transportaba el producto en carrotanques térmicos hacia la planta central de Coolechera, localizada en Barranquilla.

En 1996 estaba en pleno apogeo con ganancias reportadas por el gerente de entonces Virgilio Vizcaino hasta de $ 2.100 millones de pesos, pero las amenazas de la guerrilla, especialmente del ELN comenzaban a sentirse en la Costa Atlántica.

El decaimiento de la cooperativa

Con el cambio de siglo, en el año 2000 empezaron los primeros signos de crisis cuando Coolechera a pesar de realizar pasos importantes como introducir la tecnología de Ciledco, leche larga vida, no se veían los resultados esperados. Eran 800 los asociados algunos de los cuales empezaban a reportar problemas, pero supieron reaccionar y dos décadas después no solo sobreaguaron, sino que consiguieron diferentes certificaciones como Hacepp o Kosher.

Fue un efímero momento de recuperación porque la pandemia golpeó a los lecheros y los pasivos alcanzaron en el 2020 una cifra cercana a los $ 40 mil millones y se vieron forzado a recurrir a la Ley de insolvencia económica cuya entrada se formalizó en el 2023.

Dos años después, el panorama seguía igual de dramático. Esta vez debió intervenir, la Superintendencia de Economía Solidaria en cabeza de María José Navarro Muñoz. El 27 de marzo de 2025 expidió la Resolución N0. 2025331001775 tomó la posesión de las diversas propiedades y bienes de Coolechera. Encargó como agente interventor a Richard Andrés Díaz cuya tarea es encontrarle una salida financiera y comercial a la emblemática institución.

Navarro, graduada en Negocios Internacionales llegó al cargo el 30 de agosto de 2023 con el respaldo de María Fernanda Carrascal, una de las representantes más activas del Pacto Histórico. Su puesto anterior fue en la UTL de Carrascal antes de pasar a la cabeza de la Supersolidaria. La política Carrascal si admite haber recomendado a Navarro para el cargo en la Supersolidaria; sin embargo, mantiene que el nombramiento no es para el tema de cuota políticas.

Coolechera no puede competir con los precios. Mientras otros de manera informal ofrecen entre 2.400 y 2.500 pesos por litro, la cooperativa puede ofrecer una cifra entre 2.000 y 2.100 pesos. Por la diferencia en precios, Coolechera solo puede captar en el Caribe alrededor del 20 %, del total y para completar la SIC la incluyó en el listado de las pasteurizadoras que usaban lactosuero en sus productos. La tarea de la Supersolidaria es rescatar a esta emblemática institución del sector rural con más de noventa años de existencia.

Vea también: Así fue como 65 campesinos empezaron Colanta, la productora de leche más grande de Colombia

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.