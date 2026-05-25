- La convocatoria para artistas urbanos para pintar las estaciones del Metro de Bogotá

Para inscribirse hay plazo hasta el 9 de junio de 2026, pueden participar artistas nacionales y extranjeros que residan en Bogotá por $11 millones cada uno

La Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá hicieron una alianza estratégica con el objetivo de pintar 10 de las 16 estaciones con las que cuenta la primera Línea del Metro de Bogotá.

A principios de este mes de mayo de 2026 las dos entidades distritales abrieron una convocatoria para artistas nacionales y extranjeros para que participen en el llamado Premio ArteMetroBog 2026, donde escogerán las 17 mejores propuestas visuales originales, que serían la cara amable de las edificaciones para acceder a esas 10 estaciones del sistema.

Obras de gran formato expuestas a la visa de todos

La propuesta, denominada por IDARTES como “La vida que circula”, llama la atención de los artistas y los invita a reflexionar sobre el movimiento, la interacción social y la identidad bogotana. Según María Claudia Parias, directora de IDARTES, por medio de esta iniciativa se busca la impresión de obras con acabados constructivos como los plafones metálicos microperforados al 20 % o al 50 %. Las obras deberán tener dimensiones hasta los 37 metros de largo y estarán expuestas al público bogotano durante 20 años.

De acuerdo con lo manifestado por Parias, el proyecto está diseñado para que puedan participar artistas colombianos y extranjeros que cumplan con las siguientes condiciones: deben estar residiendo en la ciudad de Bogotá y tener una experiencia de 10 años o más en las artes plásticas y visuales. También pueden participar grupos o colectivos de artistas en los que el 50 % de sus integrantes cumplan con los requisitos exigidos. Asimismo, pueden participar organizaciones jurídicas que tengan su domicilio en Bogotá y cuyo objeto social esté vinculado con los temas culturales y artísticos.

A esta convocatoria no podrán postularse personas jurídicas o naturales que tengan parentesco o vínculos contractuales de forma directa con el Instituto Distrital de las Artes o la Empresa Metro. Todo con el fin de que el proceso tenga transparencia, equidad y plenas garantías para los participantes. Tampoco podrán acceder a esta iniciativa quienes hayan sido inhabilitados o tengan alguna incompatibilidad legal. Las propuestas que ya participaron o fueron premiadas en otras convocatorias de IDARTES no tendrán cabida en este proyecto, y mucho menos los integrantes de los comités evaluadores o jurados de esta iniciativa.

Recurso contante y sonante para los ganadores

El proyecto cuenta con una bolsa de recursos de $93.970.000 que se distribuirá entre los ganadores. Cada uno de ellos recibirá cerca de $11.000.000. Las obras estarán ubicadas en las esquinas surorientales y nororientales de las estaciones 3 hasta la 16, que son: la estación Humedal La Vaca, estación Hospital de Kennedy, estación Avenida 68, estación Carrera 50, estación Avenida NQS, estación Hortúa, estación Hospitales, estación Voto Nacional, estación Calle 45 y la estación Calle 72.

El próximo 9 de junio será el cierre de la convocatoria a las 5 de la tarde y el 18 de ese mismo mes se hará público el listado de los ganadores del proyecto. El 29 de julio de 2026 se expedirá la resolución para los ganadores y el 15 de octubre es la fecha máxima para la ejecución de las obras. Del listado de quienes salgan ganadores sólo se escogerán las 17 propuestas visuales más originales para que se conviertan en el rostro de las edificaciones de acceso a las estaciones del Metro de Bogotá.

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