La constituyente de Petro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

VIDEO. Puntos de vista. La idea que lanza el presidente Petro de una asamblea nacional constituyente ha causado gran alarma entre los partidos políticos y un enfrentamiento entre el presidente del Congreso, el señor Name y Petro.

Parece ser que Petro no va a presentar como lo dijo que es su obligación constitucional, el proyecto de asamblea constituyente para que sea aprobado o no aprobado, y poner al parlamento a votar si aprueba o no aprueba la Constituyente.

..Publicidad..

Petro lo que quiere es quedarse, lo que es difícil debido a que no tiene sino el 30 % de aprobación. La confrontación va a ser dura, ha crecido el enfrentamiento, Petro se ha radicalizado cada vez más, y la derecha también. Vienen épocas de confrontación, ya el señor Iván Mordisco le contestó que “cuando lo apoyamos si no éramos traquetos, ahora sí lo somos”. O sea que puso sobre el tapete la denuncia de que ellos habían apoyado en la campaña a Petro.

...Publicidad...

Veo muy muy enrarecido el ambiente en Colombia, muy fuerte la confrontación. La debilidad, el desorden del Estado colombiano, no hay reglas sociales, el crecimiento desbordado de la inseguridad en Bogotá -una ciudad invivible- Medellín, Barranquilla. Entonces estamos en el peor de los mundos posibles cual es una sociedad anarquizada.

....Publicidad....

Veo muy malos pronósticos para el inmediato futuro colombiano. Hay que denunciar con energía que la Constituyente es más que todo una jugada de Petro para tratar de salvar unas reformas que se están hundiendo cada vez más. Muy difícil el panorama colombiano.