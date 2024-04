La constituyente de Petro es el disfraz para atornillarse en el cargo: Abelardo de la Espriella

.Publicidad.

El penalista Abelardo de la Espriella, uno de los más famosos abogados del país decidió hace dos años hacer pausa frente a sus litigios en la justicia y quedar solo como presidente de la junta de su oficina De la Espriella Lawyers para dedicarse desde su residencia en Miami a otras actividades como la de escribir literatura y promover su ron Defensor junto a Silvestre Dangond. Pero, si algo no ha hecho es dejar de opinar y participar en el debate público del país a través de su cuenta de X, pero también de los medios de comunicación.

Tiene las alarmas prendidas con el gobierno Petro y no disimula su preocupación frente a su intención de quedarse atornillado en el poder con una propuesta que según De la Espriella nos conducirá hacia el fatídico sendero de Venezuela. La propuesta de una Constituyente es la última de las herramientas políticas planteadas por el Presidente, un propósito del que habla Abelardo de la Espriella en esta conversación con Juan Manuel Ospina, además de todo el plan de izquierda radical que está ejecutando el Presidente, a quien insiste hay que tomar en serio.

En su campaña presidencial de 2018, Gustavo Petro realizó un acto simbólico en el que, entre otras cosas, se comprometió a no convocar a una Asamblea Constituyente

JMO: Abelardo, lástima tener que conversar a la distancia. Pero ni modo, mientras nos encontramos. Quisiera empezar con un punto que vienes tocando y que creo que el país no lo tiene claro y es Petro y la Constituyente; ¿Es un capricho, una estrategia, son las reminiscencias de sus raíces del M-19? Es una jugada o es abrir un camino. Como analizas esta propuesta y de poder, de poder del pueblo constituyente.

Abelardo de la Espriella: Es un gusto poder participar de este espacio. Lo que hay que decir primero es que esto es un golpe de estado y lo ha dicho claramente. Pero la gente no lo lee correctamente. Si algo hay que reconocerle al Presidente Petro es que siempre ha dicho lo que va a hacer. Él quiere una Constituyente disfrazada de una serie de reformas para que esa Constituyente lleve el veneno que él quiere inocular que es de la reelección o la permanencia en el cargo.

Así como la Constituyente del 91 se disfrazó de toda suerte de reformas para prohibir la extradición, cosa que consiguieron en su momento. Esta Constituyente de Petro lo que quiere es atornillar el régimen al poder. Y hay varios factores comunes Juan Manuel que la gente no ve. Está el factor del terrorismo; está el factor estudiantil y por supuesto está el factor M-19. Los mismos 3 factores del M-19 siguen vigentes.

Vale la pena recordar que el M-19 nunca fue un grupo militarmente importante. Nunca controló ningún territorio. Nada.

JMO: Fue un gran generador de opinión

AdelaE: Tenían un marketing impresionante y hacían unos golpes de película. Y entonces tenían unos personajes como Jaime Batman o Pizarro, que eran unos rockstars y aprovechaban esas circunstancias, pero nunca fueron poderosos militarmente.

Y aun así obtuvieron la tercera parte de la Asamblea. Imagínate lo que pueden hacer ahora con Presidente, jefe de estado y de gobierno. La gente no ha entendido. Entonces, esos tres factores son los mismos de hoy y el disfraz también es el mismo, porque en realidad lo que busca la constituyente de Petro es atornillarlo a él al poder, y punto. Como la 91 buscaba prohibir la extradición.

Los tres factores son transversales. Los estudiantes están con Petro, la diferencia es que éstos no están encabezados por Carrillo, que es un tipo decente…aunque al final lo utilizaron, que es otra vaina. aina. Los jóvenes de Petro son una horda de desadaptados que casi acaban con Colombia cuando el tal estallido social; imagínate lo que esa gente haría.

El factor M-19 hoy está en el poder y el factor extradición se repite, y es lo que se ha negociado desde el Pacto de La Picota, pasando por el tal proceso de la paz total para que todos esos miembros de grupos ilegales no sean extraditados y aseguren el control territorial en las regiones. Con miras a una Constituyente y a una elección, si es que la hay, en el año 26. Y la gente no lo ve Juan Manuel, no lo ve. Petro lo dijo en una entrevista en El Tiempo. Dijo que “no importa que no seamos mayoría, importa la fuerza que tengamos”.

JMO: Una frase por lo demás muy diciente.

AdelaE: Entonces la gente reacciona y dice, es que Petro está loco. Y no hay tal, lo que tiene es un plan que está ejecutando. Entre otras cosas Juan Manuel porque es más difícil destruir que construir. Lo que necesita hacer la izquierda radical para quedarse en el poder es destruir la economía, destruir la seguridad, destruir el país en todos sus frentes para que se genere un caos total y haya una sensación, como ocurría en el 91, de un estado fallido en donde la gente termine arribando a la conclusión según la cual la única solución para todos los problemas del país es una Constituyente.

JMO: Comparto contigo Abelardo que Petro sabe lo que quiere. No es un loquito dando golpes, para un lado y para otro. Tiene una estrategia claramente establecida. Y a ese nivel no hay porque sorprenderse.

AdelaE: Yo creo que ha sido explícito. Pero seguimos sin entenderlo. La mayoría de la gente, los empresarios, el electorado, los mismos políticos, la institucionalidad no lo entiende del todo. Él es un marxista convencido. Hay que conocer que es el marxismo. Él es un tipo completamente ideologizado y ha sido claro con eso. Nadie puede decir que Petro está ahí por algo distinto a su ideología. Puede ser una ideología equivocada. Pero la ha defendido a capa y espada. Son sus intenciones.

A mí me resulta claro el discurso del presidente. Y si eso, Juan Manuel se le une lo que está ocurriendo con la economía, con lo que le han ofrecido a los grupos ilegales desde cuatreros hasta asesinos, pasando por narcotraficantes y tratadores de mujeres y mineros ilegales, que es la no extradición, entonces evidentemente va a lograr que esta gente que tiene control territorial en las regiones -en las que el Estado no puede ao no quiere actuar- van a garantizar que el comportamiento electoral sea como el régimen lo determine.

No se les olvide, Maduro va a ganar las elecciones de Venezuela con el 5% de favorabilidad. Es que cuando se trata de una tiranía en ciernes, no importan los votos, sino la fuerza bruta y el poder que se tenga para atornillarse. Y eso es lo que no se ha querido entender. (…)

JMO: Una pequeña observación, yo en Petro veo más que a un marxista a un autoritario populista, algo que se está expandiendo. Veo muchas afinidades de lo de Petro con otros gobernantes, así tengan posiciones contrarias. Finalmente se trata de un atentado fundamental contra la democracia. Un atentado contra las libertades individuales. Porque más que la transformación social es la consolidación de poderes. Es casi la personalización del poder en el líder mesiánico. Como si estuviera predicando.

AdelaE: Líder mundial.

JMO: Le habla al mundo, le habla al universo

AdelaE: Tienes razón en mucho de lo que dices, pero él tiene un sustento ideológico muy fuerte. Que es el marxismo con una cara nueva que es el populismo; ese populismo demagógico

JMO: Un populismo marxista o un marxismo populista, como quieras ponerlo.

AdelaE: Si, porque las cosas han evolucionado. De hecho, Fidel Castro, que es el papá de todos estos zurdos, les decía ya las viejas formas de revolución no funcionan. La revolución tiene que mutar, pero el sustento marxista de Petro es evidente para mí. El marxismo se reduce en una sola cosa: odia al que sea mejor que tú.

JMO: No creo que Marx hubiera estado de acuerdo con esa definición.

AdelaE: Si tú te pones a verlo, el presidente es un hombre lleno de unos odios y de resentimientos. Una cosa enfermiza, patológica, porque tiene su base marxista comunista pero ha evolucionado a una demagogia popular con impronta propia que es el Petrismo, que es una secta.

JMO: Tienes una lectura bien particular. Y si es cierto, Petro odia la actividad privada, tiene una visión maniquea de buenos y malos. Y los malos son los que no están con el obviamente, o son los empresarios…

AdelaE: Mira el peligro de eso Juan Manuel. Los empresarios siempre hemos subestimado a Petro. No va a ser presidente, no se va a quedar, no vamos a ser Venezuela y Colombia parece la Venezuela del 2000. Y ahí también hubo empresarios que prefirieron votar por Chávez porque dijeron que su opositor Salas Rohmer no era un tipo manipulable y luego ese Leviatán terminó devorando a todos esos empresarios. Los empresarios colombianos los ve uno por ahí, haciendo reuniones con Petro, asustados por una investigación de la superintendencia, por algo en la fiscalía.

JMO: Se sienten amenazados.

AdelaE: Se van a quedar con la indignidad de haberse arrodillado y con la pérdida de sus empresas, si siguen apoyando a Petro. Porque es mejor morirse de pie con principios que doblegarse por un billete o por unas empresas así de claro. Les va a pasar lo que pasó en Venezuela y al presidente Uribe lo satanizaron cuando dijo que ojo con el 2022 que eso es peor que Venezuela.

Y mira por donde vamos ya: hablando de una constituyente, los empresarios tomándose fotos con Petro y creyendo que van amansar a ese demonio cuando en realidad Petro los odia porque ellos representan todo lo que Petro no pudo ser. (…) El mismo discurso de Chávez, aprendido de Fidel: muéstrate amigable con el empresariado primero, luego empieza a perseguirles, luego hazles imposible la actividad: exprópialos, exílialos. Para allá van todos aquí. Los veré en Miami. (…)

JMO: La visión que tienes es apocalíptica

AdelaE: Pero que quieres Juan Manuel, con una gasolina que subió el 60% en un año, el sector agropecuario completamente parado, porque no hay una sola inversión por cuenta de que los territorios están tomados por toda suerte de bandas criminales y delincuentes de toda laya. No es el sector más importante d la economía colombiana, pero es muy importante el sector salud que le aporta también mucho a la economía colombiana en creación de empleo.

Y además de eso en impuestos, está completamente retraído por cuenta de la incertidumbre de la reforma a la salud y de lo que está pasando tampoco. Y el sector minero energético, que es el más importante renglón de la economía colombiana completamente detenido paralizado.

Estamos en una situación con una inflación sin control y la economía no crece. Lo que implica que, en los próximos meses, entremos en recesión. Con esa plata, con la economía destruida, el tal proceso de paz en donde hay bandidos de toda suerte, donde a la salida de Cali ya hay cultivos de coca y ni hablar del Cauca que ya se perdió, controlado por el cartel de Sinaloa y lo del Pacífico es también apocalíptico.

Con ese control territorial y dándole impunidad a todos esos bandidos, va a lograr que ahí se vote como quiera el gobierno. Súmale plata para mandar subsidios a tutiplén, lo que genera, por supuesto, lealtades electorales. Y además de eso, los grupos de bandidos controlando la votación.

Con esa ecuación, alguien cree que Petro se va a ir y que esto no puede terminar peor que Venezuela. Nos está mandando todos los avisos la providencia. Nos está mandando señales de todo tipo (…) Petro lo dice de manera explícita, ni siquiera implícitamente, y la gente lo lee al revés (…) Petro la tiene clara y la gente no quiere verlo.

