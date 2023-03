No reconoce ni a su propio esposo: La confusión de Paola Jara en su concierto en Orlando

.Publicidad.

A pesar de que la relación de los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe se ha visto envuelta en malos comentarios y críticas, se posicionan como una de las parejas de la farándula colombiana más sólidas. Los artistas de música popular suelen ser muy activos en sus redes sociales y recientemente la antioqueña compartió con sus seguidores una sorpresa que le dio su esposo.

Paola Jara se encuentra en gira de conciertos por Estados Unidos, en medio de una de sus últimas presentaciones Jessi Uribe apareció de forma inesperada y dejándola en shock.

En Instagram, donde cuenta con más de 6 millones de seguidores, la paisa compartió un video de su presentación en Orlando, Florida. El momento en específico fue cuando estaba agradeciendo a su amigo Poncho Castro, manager de Jorge Celedón, artista con elq ue compartió escenario.

En medio de sus palabras, la intérprete de ‘Mala mujer’ escuchó una voz que la interrumpió y que se parecía mucho a la de su esposo. De acuerdo a lo expresado por Jara en la descripción del video, en un principio pensó que alguien estaba imitando la voz de Jessi Uribe, pero sus sospechas quedaron a un lado cuando lo vio bajando unas escaleras.

“Casi se me sale el corazón. Estaba saludando a mi amigo Ponchito Castro y diciendo que fue un placer compartir escenario estos tres días de gira en USA con un ser humano tan bonito y talentoso cómo lo es mi amigo Jorgito Celedon cuando de repente me interrumpieron y pensé que alguien estaba imitando a Jessi. Quién está imitandolo tan igual y oh sorpresa cuando lo veo bajar por esas escalas quede en shock”.

Paola Jara no fue la única que se emocionó con la presencia de Jessi Uribe, pues los asistentes al concierto de la paisa estallaron en gritos al ver la figura del bumangués en el escenario.

