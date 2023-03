.Publicidad.

El personaje de Alejandro Riaño, 'Juanpis Gonzales', se ha hecho muy famoso por su popular programa de entrevistas. Y es que, en cada una que hace, el humorista cuenta con muy buenos datos de cada personaje que lo acompaña en el set. No suele perder media para poder sacarle una risa al invitado y al público con datos importantes o anécdotas de este. Uno de sus más recientes invitados fue el reconocido cantante de música popular, Jessi Uribe. Este programa tuvo tequila, risas y hasta llamadas a Paola Jara.

En pleno show, Jessi Uribe soltó un comentario en el cual hacía referencia a un sudado, lo que llevó a Alejandro Riaño a hacerle un comentario sobre Sandra, exesposa de Jessi. A pesar de que ese comentario desató un sin fin de risas, no quedó solo allí. Después de esto, 'Juanpis Gonzales' decidió llamar a Paola Jara para seguir con este tema de la ex del cantante. En medio de la llamada, la cantante pidió respeto, a lo que el humorista comentó "Ustedes no respetaron a Sandra", desatando la risa de todos los asistentes al evento.

Y es que, para nadie es un secreto lo qué sucedió entre Jessi Uribe y Sandra Barrios, quienes estuvieron durante 10 años casados. De un momento a otro la pareja decidió dar por terminada su relación. Aunque muchos aseguraron que se había dado por una infidelidad, según el mismo cantante, esto nunca pasó y nunca fue amante de Paola Jara. Aún así, esto no fue impedimento para que Alejandro Riaño sacara un par de chistes e hiciera reír a todos en su show, incluso al mismo Jessi.

