La confesión de Daniel Coronell

Por: Darío Hidalgo |

mayo 31, 2022

En su última columna, titulada Contraataque, Daniel Coronell hace una advertencia a Gustavo Petro: que controle a sus hinchada para que no se metan con el superego de los llamados de "centro" si quieren que no se repita lo que sucedió hace cuatro años, cuando los de centro se fueron a ver ballenas y dejaron que otros decidieran el rumbo del país, se lavaron las manos como Poncio Pilatos.

Dicha advertencia tiene implícita una confesión: hace cuatro años Daniel Coronell prefirió que el país se incendiara con tal de darle una lección a Gustavo Petro por no acomodarse a sus exigencias imposibles: que la horda de fanáticos petristas lo adule como él cree que se lo merece. No le exige lo mismo a los otros candidatos, como si no existieran furiosos uribistas o extremistas puros de centro que miran con desprecio todo lo que no sea de su partido.

En cuatro años sucedió lo que muchos, incluido él, sabíamos que iba a suceder: la paz hecha trizas (promesa de campaña), violencia desbocada en el campo y las ciudades, debilitamiento de la democracia por la concentración de poderes en el Ejecutivo (ya había ocurrido en los anteriores gobiernos uribistas), corrupción rampante protegida por acción u omisión por los organismos de control en manos de amigos del presidente.

Los puros de centro, como niños de tres años, hacen berrinche cuando no encuentran en el estante el juguete que ellos desean. Su super ego no les permite razonar que en segunda vuelta solo hay dos juguetes en la estantería y de esos dos, tienen que escoger a uno. Que depende de esa elección el rumbo que tome el país los próximos cuatro años.

Daniel Coronell adelanta desde ya puede repetir la hazaña de hace cuatro años si lo siguen criticando, curioso que quien se muestra como un férreo defensor de las libertades no pueda comprender la enorme diferencia entre un insulto y una bala.