El contrato de los USD 13 millones para el mantenimiento de los helicópteros por el que Mindefensa deberá responder

Este lo firmó Iván Velásquez, embajador en el Vaticano pero es el exgeneral Sánchez quien deberá atender la alarma de la Contraloría por la plata que esta embolatada

Un contrato firmado por el Ministerio de Defensa con la empresa estadounidense Vertol Systems Company para el mantenimiento de una flotilla de helicópteros militares parece haber entrado en barrena. Su vigencia termina en noviembre hoy, pero su avance ha sido apenas del 8 por ciento, pese a que Colombia pagó ya 16,2 millones de dólares, equivalentes al cincuenta por ciento de su valor.

El valor total del contrato es USD $32.4 millones y comparado el pobre avance en su ejecución con el dinero ya pagado, están comprometidos más de 13 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos hechos por el órgano de control.

El riesgo de pérdida de recursos públicos es inminente. Al respecto la Contraloría advierte en su informe: “Existe una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como pago anticipado, debido a que la empresa contratista es extranjera, catalogada como una compañía de responsabilidad limitada, circunstancia que dificulta que los socios respondan con su patrimonio personal por las obligaciones e incumplimientos de la empresa, sumado al hecho de que no se cuenta con información financiera suficiente para solicitar el decreto de medidas cautelares efectivas, quedando como única alternativa la afectación de las pólizas contractuales”.

Otro aspecto encontrado en desarrollo del seguimiento permanente se relaciona con las tres modificaciones a las garantías de cumplimiento a cargo del contratista, la última de las cuales condujo a una prórroga hasta el 11 de marzo de 2025. Sin embargo, se redujeron los porcentajes de cubrimiento exigidos para los amparos.

Adicionalmente, la póliza que respalda la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025, sin cubrir el plazo de liquidación del contrato, que podría extenderse hasta por dos años más.

La falta de cumplimiento del contrato conduce a que no se ejecute el mantenimiento requerido por la flota MI-17 y no se cuente con los repuestos necesarios para aeronaves que se encuentran disponibles.

El resultado será una mangua en la capacidad operacional del Ejército en medio de los crecientes desafíos en materia de sostenimiento del orden público.

La Contraloría, en efecto, lo advierte en uno de los apartes de su expediente: “La inmovilización parcial de esta flota de helicópteros (…) afecta directamente la capacidad operativa de la Fuerza Pública, al limitar la movilidad aérea, el transporte de tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas a la seguridad nacional”.

Los helicópteros M-17 son vitales en las operaciones militares. Cada nave está en capacidad de transportar hasta 36 soldados equipados o de movilizar 4.000 kilos de carga. También suelen ser usados en misiones de rescate y en tareas humanitarias en zonas de difícil acceso. Incluso están equipados con sistemas para extinción de incendios forestales y dotados para realizar operaciones de rescate en tierra y agua.

Su versatilidad es tal que también poder empleados como ambulancias aéreas para transportar heridos en combate y hacerlo en condiciones extremas.

Cuando surgieron los primeros problemas en la ejecución del contrato el entonces ministro de Defensa y hoy embajador ante la Santa Sede, Iván Velásquez, los atribuyó al estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, con lo cual se produjo un desabastecimiento de repuestos. Las naves son de fabricación rusa.

Lo que ha venido quedando en claro hasta ahora es que la firma contratado para el mantenimiento no cuenta con la experticia necesaria por insuficiente conocimiento de las características de los helicópteros.

