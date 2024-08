La concejal del Pacto Histórico que le pidió la renuncia al gerente del Metro de Bogotá

.Publicidad.

La bancada de concejales del Pacto Histórico en Bogotá convocó un debate de control político sobre las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá y allí, Heidy Sánchez, quien fuera precandidata a la Alcaldía de Bogotá y quien encabezó la lista cerrada de la colectividad en las elecciones para el Concejo, aprovechó para pedirle al gerente Leonidas Narváez que renuncie a su cargo. La abogada denunció retrasos y un detrimento patrimonial millonario, lo cual se suma a errores que se han cometido en el proceso de licitación de la Segunda Línea.

Según el cronograma de obra, el intercambiador de la calle 72 debió entregarse el 8 de enero de 2023, pero como se dieron cuenta de que no cumplirían con esa meta, el 21 de octubre de 2022 se firmó una modificación y de esta forma favorecieron al contratista y acordaron una nueva fecha de entrega de las obras, la cual está para el 8 de octubre de 2024.

En el debate, Sánchez también hizo referencia a los estudios y diseños de detalles principales, manifestando que debía conseguir su no objeción el 8 de enero de 2023 pero allí los tiempos tampoco le favorecían y el 26 de diciembre de 2022 firmaron otra modificación con la que acordaron una nueva fecha, el 30 de marzo de 2023.

No cumplieron lo pactado y entonces decidieron nuevamente favorecer al contratista firmando un acuerdo de transacción el 21 de julio de 2023 con el cual cambiaron las reglas del contrato pactadas inicialmente y en consecuencia los estudios y diseños de detalles que faltaban podían obtener su no objeción 5 días antes del inicio de las obras. Finalmente, la totalidad de los estudios y diseños de detalles principales obtuvieron la no objeción el 31 de marzo de 2024, presentando un retraso total de 14 meses de acuerdo al cronograma original de acuerdo con la concejal.

El incumplimiento en los plazos para conseguir la no objeción de la totalidad de los estudios y diseños de detalles principales acarrea una multa para el contratista de $27.300 millones en favor de la ciudad. Sin embargo, el 9 de junio de 2023 se impuso una multa de tan solo $1.885 millones correspondientes a un mes y dos días de incumplimiento, dejando de cobrar $25.415 millones.

La totalidad de otros estudios y diseños de detalle debía conseguir la no objeción el 8 de enero de 2023 y como no iban a cumplir con los tiempos de ejecución el 17 de noviembre de 2022 firmaron un acta de entendimiento con la que acordaron una nueva fecha, el 30 de junio de 2023 y ese plazo tampoco lo cumplieron. Estos también fueron recogidos en las nuevas reglas del acuerdo de transacción 1. Pero, teniendo en cuenta la fecha pactada originalmente acumulan un retraso de 19 meses con un 22% de ejecución pendiente a corte del 30 de junio de 2024.

Sánchez afirmó que se mantiene el 14 de septiembre de 2027 como fecha para la terminación de la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmo el 25 de julio de 2023 poniendo de presente el plazo inicial previsto y esto implica un recorte de 7 meses de trabajo debido al retraso acumulado que tienen las obras, esto significa que se realizarán en 50 meses cuando el plazo previsto fue de 57 meses.

¿Y qué pasa con la Segunda Línea?

La Concejal indicó que el 18 de octubre de 2023 se publicaron en SECOP II los documentos de la licitación pública internacional y desde la pasada administración se había comprometido tener adjudicado el proyecto a más tardar el 2 de mayo de 2024 pero esto no lo cumplieron por los errores que se cometieron en el proceso de selección teniendo que ajustar dichos plazos con la adenda 3 del 19 de julio de 2024. Pero resulta que la adjudicación tiene nueva fecha el 20 de 2025, las obras no han iniciado y ya tienen retraso y como si eso fuera poco van a repetir el mismo modelo de concesión con el que se contrató la Primera Línea.

